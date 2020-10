Michele Dentice, il cavaliere di Uomini e Donne, su Instagram, pubblica le foto dell’incredibile cambiamento fisico.

Michele Dentice è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver conquistato le attenzioni del pubblico per il proprio aspetto fisico e aver ricevuto il numero di telefono di tantissime dame, ha scelto di uscire solo con Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, però, ha deciso di chiudere con Carlotta e frequentare solo Roberta Di Padua.

Michele, inoltre, durante la sfilata maschile ha sfoggiato i muscoli mostrando un fisico atletico e muscoloso che ha incantato tutte le dame e Tina Cipollari. Un fisico che Michele allena quotidianamente e che è riuscito a trasformare in pochi mesi come mostrano alcune foto pubblicate su Instagram in cui c’è il Michele di oggi e quello di qualche mese fa.

Le foto del cambiamento fisico di Michele Dentice di Uomini e Donne: con e senza muscoli

Quello che vedete a destra e a sinistra è il Michele Dentice di oggi mentre quello al centro è il Michele dello scorso maggio. In cinque mesi, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha messo in ordine la propria vita ricominciando ad allenarsi per sfoggiare il fisico che ha oggi. A raccontare il cambiamento fisico è stato lo stesso Michele pubblicando le foto su Instagram.

“Con riluttanza posto la foto a sinistra datata maggio 2020. Post lockdown, post fase acuta covid. Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori forma ma perché mi ricorda un periodo difficilissimo della mia vita, forse uno dei più brutti” – scrive Michele su Instagram.

“Non c’era una cosa, una che andasse bene. Casa, famiglia, salute, lavoro, matrimonio, denaro, affetti. Tutto a rotoli, vedevo ogni giorno tutto nero… E ovviamente sfoghi sul cibo che ti dà quella parvenza di benessere momentaneo, ma che ti chiude in un circolo vizioso difficile da combattere. Difficile ma non impossibile”, aggiunge.

“Sono passati 5 mesi e ho svoltato, ho messo in ordine tutti i pezzi e adesso vedo tutto positivo”, conclude Michele che lavora come personale trainer a Napoli.

Con uno spirito totalmente nuovo e positivo, Michele riuscirà a trovare l’amore?