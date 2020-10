Salgono i numeri dei contagiati in Italia. Solo in Lombardia circa 5 mila nuovi casi positivi al Coronavirus. Ecco il bollettino del giorno.

Nuovo record di casi di Coronavirus in Italia: sono 19.143 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, su 182.032 tamponi effettuati, che portano il totale a quota 484.869. Sono invece 91 i morti.

Impennata in Lombardia, dove i nuovi positivi sono stati ben 5000 solo ieri, seguita da Campania, Piemonte e Lazio.

Secondo i dati riportati nel bollettino di oggi, venerdì 23 ottobre, diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 19.143 (ieri erano 16.079), per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 484.869 casi positivi. I guariti totali sono invece 261.808 (+2.352 nelle ultime 24 ore, ieri erano +2.082) e i morti sono 37.059 (oggi +91, ieri erano +136).

In Italia ci sono ad oggi 186.002 casi positivi: di questi sono 10.549 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 1049 quelli in terapia intensiva (con maggiore concentrazione in Lombardia, 184 casi e Lazio con 135).

La Regione con più casi positivi su base giornaliera resta la Lombardia che oggi fa registrare ulteriori cinquemila contagi, seguita dalla Campania, che ha superato oggi quota 2000.

Resta ancora il coprifuoco in Lombardia dalle 23 fino alle 5 di mattina, difatti è calato il silenzio nella città. Il governo sta varando la possibilità di introdurre un coprifuoco su base nazionale per ridurre il numero di nuovi positivi. Intanto gli scienziati hanno richiesto delle misure più drastiche.