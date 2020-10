Piedi stanchi: scopri i rimedi naturali efficaci da fare a casa

I piedi stanchi sono un problema che riguarda tantissime persone, in particolar modo le donne, scopri i rimedi naturali da fare a casa.

Giornate intere fuori casa, il lavoro, l’attività sportiva o scarpe con il tacco mettono a dura prova la salute dei piedi. Infatti a fine giornata li ritroviamo stanchi e pesanti, come si può rimediare?

E’ capitato almeno una volta nella vita di rientrare a casa con piedi stanchi e affaticati, soprattutto se si trascorrono troppe ore in piedi. Le cause possono essere varie, ma ci sono dei rimedi naturali che possono attenuare il problema, scopriamo.

Piedi stanchi: rimedi naturali efficaci

I rimedi naturali per alleviare i piedi stanchi sono diversi, potete chiedere il parere al vostro medico che saprà darvi delle indicazioni più chiare in base alla problematica.

Ecco alcuni rimedi naturali per alleviare il problema dei piedi stanchi.

1-Pediluvio al sale: un rimedio antico, utilizzato e consigliato dalle nostre nonne. Riempite una bacinella con acqua calda, mettete un pò di sale grosso e un olio essenziale alla lavanda. Immergete i piedi e lasciateli per 10 minuti.

2-Pediluvio alla menta: mettete a bollire 3 cucchiai di foglie di mente fresche in un litro di acqua, poi fate intiepidire e trasferite in una bacinella, immergete i piedi per 15 minuti.

3- Pediluvio all’aceto: un vero e proprio sollievo per piedi stanchi e gonfi. Mettete in una bacinella acqua calda con aceto di mele e sale di Epsom. Se volete che i vostri piedi emanano un bel profumo, vi consigliamo di aggiungere o l’olio essenziale di lavanda o i fiori di lavanda essiccati. Immergete i piedi e lasciate per 15 minuti e poi asciugate bene.

4- Bagno con acqua di riso: basta mettere una tazzina di riso in una pentola con 2 tazze di acqua, poi scolate e trasferite l’acqua in una bacinella. Unite tre cucchiai di bicarbonato di sodio e immergete i piedi e rilassatevi.

5-Impacchi al tè: gli impacchi sono molto efficaci, potete provare la sera prima di andare a letto, procedete in questo modo. Mettete in infusione le foglie di tè verde in acqua bollente, poi filtrate e imbevete le garze e applicate direttamente sui piedi ed eventuali caviglie gonfie. Stesso modo potete procedere con l‘aceto, basta diluire un cucchiaino in abbondante acqua, poi immergete le garze di cotone. Se volete alleviare il fastidio anche alle caviglie potete tagliare le garze più lunghe così da poter avvolgere bene. Lasciate riposare per 15 minuti.

6- Massaggi con olio essenziale: in erboristeria si possono acquistare diversi oli essenziali efficaci per alleviare la stanchezza ai piedi. Potete lasciarvi consigliare dall’erborista, praticate dei massaggi la sera prima di andare a letto.

7-Zenzero: lo zenzero favorisce la circolazione sanguigna e allevia la stanchezza ai piedi. Potete mettere un cucchiaino di succo di zenzero in una ciotolina e unite l’olio di cocco caldo. Mescolate bene e poi applicate sui piedi e fate dei massaggi delicati per almeno 10 minuti, potete fare ogni volta che ne avete bisogno.

Come prevenire i piedi stanchi

I piedi stanchi sono un vero e proprio problema che interessa tutti, in particolar modo le donne, soprattutto se si ha l’abitudine di indossare spesso le scarpe con il tacco. Ma se seguirete qualche consiglio potete rimediare a ciò.

1- Indossare scarpe scomode o con tacchi non troppo alti: magari alternate con i giorni, non indossate sempre i tacchi. Potete anche mettere un plantare che donerà sollievo.

2- Camminare o praticare un’attività sportiva: sicuramente mettersi in movimento, aiuta la circolazione, favorendo il ritorno venoso e noterete anche i piedi meno stanchi.

3- Fare dei massaggi prima di andare a letto

4- Potete avvolgere un asciugamano una bottiglia e fatela rotolare sotto i piedi per qualche minuto.

5-Scegliere sempre scarpe comode e di qualità: evitate soprattutto quelle che hanno la punta stretta.

Adesso sapete come rimediare in caso di piedi stanchi, ma se il problema è costante è importante parlarne con il medico.