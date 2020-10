Unioni civili, Papa Francesco favorevole: “Ne hanno diritto”

Unioni civili Papa Francesco favorevole al riconoscimento universale. Ne ha parlato in un passaggio del documentario presentato oggi a Roma

“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia“. Uno dei passaggi, quello sulle unioni civili, più intensi del docufilm ‘Francesco’, diretto dal regista russo Evgeny Afineevsky e presentato in antèprima oggi alla Festa del Cinema di Roma

Il Pontefice ha affrontato diversi temi importanti e un capitolo è dedicato alle unioni civili. Secondo il Papa tutti sono figli di Dio, nessuno escluso, e quindi non è giusto estromettere o rebdere infelici gli uomini. Quello che serve al momento è una legge sulle unioni civili affinchè siano coperti legalmente e lui si è sempre battuto per farlo diventare realtà.

Un riferimento non alla legge italiana, che dal 2016 in effetti riconosce le unioni civili, ma a molti altri Paesi nei quali invece questi diritti sono negati. E un tema che ha aperto un dibattito ampio nel mondo della Chiesa negli ultimi anni. Non un’apertura vera e proprio al matrimonio, ma comunque la volontà di veder riconosciuti diritti umani universali. Nel film, come riferisce in anteprima ‘La Repubblica’, c’è anche a telefonata di Papa Francesco a una coppia di omosessuali con tre figli piccoli a carico. Avevano espresso il loro imbarazzo a portare i bambini in parrocchia, lui li ha confortati.

‘Francesco’, una lunga testimonianza sulla vita del Papa con molte interviste inedite

In ‘Francesco‘ film di Evgeny Afineevsky (regista russo candidato anche all’Oscar) ci sono molti temi cari al Papa, tutte le nuove e vecchie sfide dell’umanità. In particolare la difficile situazione dei migranti e più in generale le ingiustizie del mondo. Ci sono le interviste esclusive allo stesso Pontefice e ai suoi familiari, a Benedetto XVI, e a molte persone che hanno ruotato e ruotano attorno a lui.

Il più grande, illiminato e senza mezzi termini rivoluzionario leader del mondo libero ha appena compiuto il passo & la più grande rivoluzione della normalità e dell’uguaglianza umana del suo pontificato. Qui non è solo sinistra, non è solo popolo e proprio diritto: è #Francesco. pic.twitter.com/hucXZqf48X — David Tozzo (@politikavi) October 21, 2020

La prima di ‘Francesco’ negli Stati Uniti sarà domenica 25 ottobre al Savannah Film Festival, mentre non è ancora stato reso noto se e quando uscitrà nelle sale italiane.