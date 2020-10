Insalata di cavolfiori e melagrana: contorno colorato e natalizio

L’insalata di cavolfiori e melagrana è un contorno sfizioso e colorato. Potrete aggiungerlo anche al vostro menù di Natale.

Se state cercando un contorno dall’effetto ‘wow’ non potete lasciarvi sfuggire questa insalata particolarissima e sfiziosa.

L’insalata colorata di cavolfiori e melagrana pur essendo semplice da realizzare riuscirà a stupire tutti i vostri commensali.

Non solo buona da mangiare e ricca di ingredienti super sani è anche bella da vedere. Inoltre, vi diamo un’anticipazione: potrete aggiungerla anche al vostro menù natalizio e farete un figurone.

Ecco il contorno originale e di stagione: insalata cavolfiori e melagrana

L’insalata di cavolfiori e melagrana è molto semplice da realizzare perché da cucinare c’è poco o nulla. Più che altro si tratta di sbollentare i cavolfiori, sgranare la melagrana, affettare qua e là e preparare una vinaigrette per condirla.

Un mix di colori e un’esplosione di sapori davvero originale e deliziosa. E poi la consistenza croccante di questa insalata la renderà ancora più gustosa.

Inoltre, può essere annoverato come piatto ricco di benessere. Un contorno a base di diverse varietà di cavoli, ortaggi di stagione ricchi di sostanze benefiche. In questo caso useremo il cavolfiore, e poi quello giallo, viola, e il cavolo cappuccio viola.

Non solo, la melagrana è un vero concentrato di salute, ricca di vitamina C e antiossidanti. In più c’è l’arancia e lo spinacino. Senza rivelare di più scopriamo come realizzare questo gustoso piatto che potrete portare in tavola anche a Natale perché fa davvero festa.

Ingredienti

300 g cavolfiore viola

300 g cavolfiore

400 g cavolo cappuccio viola

300 g cavolfiore giallo

1 melagrana

200 g spinacino

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 arancia

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questa insalata è molto semplice. Si inizia sgranando la melagrana e si mettono poi i chicchi da parte.

Quindi tagliamo le cime dei cavolfiori e cuociamole a vapore in una pentola con il cestello apposito. Attenzione a mettere separati i cavolfiori viola altrimenti macchieranno gli altri ortaggi.

Poi affettiamo a listarelle fini il cavolo cappuccio quindi laviamo e asciughiamo lo spinacino.

Prepariamo ora la vinaigrette. Possiamo mettere in un contenitore l’olio, il succo d’arancia filtrato, il sale, il pepe e girarlo con una frusta.

Serviamo quindi l’insalata in un piatto cupo e capiente alternando gli ingredienti. Prima di portarlo a tavola irroriamolo con la vinaigrette. Altrimenti se abbiamo ospiti possiamo preparare in una ciotolina il condimento a ciascun commensale.

(Fonte: https://www.papillamonella.it/)