J’ai posté cette illustration de @the_motivat_her en story et j’ai été surprise du nombre de réactions que j’ai reçu! Alors j’en profite pour en faire un post en fixe. ✔️Apparemment énormément de femmes sont complexées par ce bourrelet au niveau des aisselles. En anglais certaines le nomment le « armpit vagina » ou vagin d’aisselles. D’autres appellent ça un « aisein » contraction de aisselles et sein. 😂✔️Avoir des « poignées d’amour » aux aisselles est totalement normal. Certaines en ont, d’autres pas, et c’est comme ça. Pourquoi reve t’on d’être toutes identiques? ( merci la publicité, la presse, le cinéma…) On se ferait chier. Je sais que la notion de diversité des corps a du mal à rentrer dans nos têtes, mais j’insiste, vive la diversité. ✔️Le bourrelet d’aisselle est aussi particulièrement marqué… car une majorité des femmes portent des soutiens gorges et les bretelles « coupent » la peau et par conséquent le bourrelet ressort plus. ✔️La poitrine de certaines femmes commencent aussi plus haut que d’autres ce qui explique une répartition du gras différente, et puis soyons réaliste, si on est potelée ca peut aussi aller se nicher par la! ( et c’est pas grave! Certaines ont un mont de Vénus plat, d’autres plus rebondis selon leur corpulence! Et c’est OK). On est quand même gravement douée pour aller s’inventer des nouveaux complexes! Kiffons nos aiseins ! 😆