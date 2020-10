Elisa Isoardi, bellissima e ancora in pigiama, si mostra sdraiata a letto in dolce compagnia: il buongiorno fa impazzire i fans.

E’ un buongiorno speciale quello che Elisa Isoardi regala ai fans prima di affrontare una nuova giornata di prove intense in vista della prossima puntata di Ballando con le stelle 2020. Sdraiata a letto, ancora in pigiama, struccata e spettinata, la conduttrice è sempre più bella mentre si gode ancora il dolce riposo in compagnia del suo piccolo cagnolino a cui dedica tutto il tempo libero che ha a disposizione.

Nessun uomo nella vita di Elisa, almeno per il momento anche se i fans continuano a sognare di vederla in coppia con Raimondo Todaro anche nella vita. Per il momento, tuttavia, tra Elisa e Raimondo c’è solo una splendida amicizia e un grande feeling che li fa volare ogni volta che scendono sulla posta di Ballando.

Elisa Isoardi regina di Ballando con le stelle 2020: in coppia con Raimondo Todaro fa sognare tutti

Belli, giovani, affiatati e molto complici sia sulla pista di Ballando con le stelle 2020 che, in vista della prossima puntata ha annullato il televoto per lo spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fanno sognare pubblico e giuria del programma di Ballando con le stelle. Dopo la prima esibizione, i fans della trasmissione hanno immediatamente puntato sulla conduttrice e su Todaro come una delle coppie che potrebbe arrivare senza problemi in finale.

Finora non hanno deluso le aspettative e, trascorrendo tantissimo tempo insieme, i due sono sempre più affiatati. Nessuna storia d’amore, tuttavia, tra Elisa e Raimondo nonostante siano stati beccati anche mano nella mano. Tra loro c’è un affetto speciale, ma nessuna storia d’amore.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiùTv, parlando della Isoardi, Raimondo ha detto: “Averla incontrata è una grandissima vittoria per me. Quando facciamo le prove, lei mi porta le cose che per me sono più adatte da mangiare durante la convalescenza”, ha spiegato il maestro che si è recentemente operato di appendicite.