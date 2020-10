Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci blocca tutto: il comunicato

Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci blocca tutto e lo annuncia con un comunicato ufficiale: “Situazione anomala”.

Clamorosa decisione della produzione di Ballando con le stelle. Con un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del programma di Raiuno, è stato annunciato che il televoto relativo allo spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani è stato annullato. Nelle prossime ore saranno comunicate le procedura della nuova modalità di voto che garantirà un risultato regolare dello spareggio. Nel comunicato, inoltre, viene spiegato anche il motivo per il quale la produzione ha dovuto prendere tale decisione-

Ballando con le stelle 2020: annullato lo spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani

Nella puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle 2020, sono finiti allo spareggio, Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca. Prima di chiudere la puntata, Milly Carlucci ha annunciato che i risultati del televoto sarebbero stati annunciati nella puntata del 17 ottobre. Il pubblico esprime il proprio voto attraverso i social e dopo una valutazione attenta, sono state riscontrate alcune anomalie.

“La produzione e il gruppo autorale di Ballando con le stelle rendono noto che, sin dall’apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata di BALLANDO CON LE STELLE tra le coppie composte da ANTONIO CATALANI e TOVE VILLFOR e COSTANTINO DELLA GHERARDESCA e SARA DI VAIRA, sono state riscontrate alcune anomalie, che ad un’analisi più approfondita sono risultate piuttosto evidenti. Il trend di situazioni anomale si è acuito col passare delle ore.

Da un’attenta e rigorosa analisi dI DATALYTCS, società incaricata DALLA RAI di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia ANTONIO CATALANI/TOVE VILLFOR sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne”, si legge nel comunicato diffuso da Ballando.



“Pertando, al fine di garantire la correttezza nelle votazioni, assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, salvaguardare lo spirito di lealtà che contraddistingue da sempre Ballando con le stelle e dare il giusto peso alla reale volontà popolare, si è deciso di invalidare la votazione in attesa di ulteriori analisi, decisioni e sviluppi”, si legge ancora. Il comunicato, inoltre, precisa come per le altre votazioni non siano state riscontrate anomalie.