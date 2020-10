Carlotta e Nello, epilogo tragico a Temptation Island: “per me è morto”

Carlotta e Nello, epilogo tragico a Temptation Island 2020. Lei sbotta tra le lacrime: “Per me è morto, deve sparire dalla mia vita”.

Carlotta e Nello non deludono le aspettative del pubblico di Temptation Island 2020 durante l’ultimo falò dei fidanzati. Carlotta, di fronte alle immagini di Nello con cui è fidanzata da sei anni, sbotta nel villaggio delle fidanzate e si lascia andare alle lacrime e a dure dichiarazioni. A scatenare la rabbia di Carlotta sono state le immagini di Nello con la single Benedetta a cui ha anche organizzato la festa di compleanno. I gesti e le parole di Nello fanno letteralmente infuriare Carlotta, pronta a chiudere la storia dopo sei anni.

Carlotta e Nello, il falò di confronto a Temptation Island 2020: “Per me sei morto”

Carlotta è una furia contro Nello durante l’ultimo falò delle fidanzate. Dopo aver visto i filmati che le mostra Alessia Marcuzzi, la fidanzata di Nello ha perso letteralmente la pazienza dicendosi pronta a chiudere definitivamente la storia dopo sei anni.

“Mi sono annullata, non ho più un’amica, non ho più un caz*o. Chi me li ridà sei anni di vita? Deve sparire dalla mia vita, non lo voglio più. Basta. Nello gli ha parlato del padre e a lui dà fastidio se io lo nomino. Le ha parlato della sorella. L’ha riempita di complimenti, le ha detto che è bella e intelligente. A me non dice mai queste cose. Tra cinque esami prendo la laurea specialistica e lui non sa neanche in cosa sono laureata”, sbotta Carlotta che sembra intenzionata a chiudere la storia.

“Per me è morto. Lui non ha la testa, ragiona con un’altra cosa. E’ morto e stramorto per me. Non me lo fate trovare perché quando lo vedrò non risponderò delle mie azioni”, sbotta Carlotta.

In un filmato, Nello annuncia anche l’intenzione di cambiare vita trasferendosi a Milano, città che gli permtterebbe di stare vicino alla single Benedetta.

“Quando due persone si amano, si mettono a tavolino e parlano per risolvere i problemi. Forse non aveva le palle per lasciarmi. Lui scappa: è scappato quando è arrivato il momento di parlare con me, ora scappa da Anzio. Il padre non sarebbe fiero di lui. Le persone adulte non scappano, affrontano i problemi. Ha fatto schifo. Ho due grandi genitori, ho una sorella e mi bastano loro. Non mi tradiscono perchè non è un bacio che mi avrebbe fatto meno male. Neanche al mio compleanno organizza le cose. Non lo voglio mai più vedere”, aggiunge Carlotta intenzionata a non presentarsi neanche al falò di confronto. “Ero convinta di amarmi, ma probabilmente non era vero perchè altrimenti l’avrei lasciato un anno e mezzo fa quando sono iniziati i problemi”.

Carlotta rinuncerà davvero al falò di confronto chiudendo definitivamente la storia con Nello senza affrontarlo? Lo scopriremo nel corso della serata.