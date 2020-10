Alessia Marcuzzi negativa al tampone per il Covid 19: “Sono felicissima. Vi spiego perchè ero risultata leggermente positiva”.

Alessia Marcuzzi è negativa al tampone per il Covid 19. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice che spiega di essersi sottoposta al tampone dopo un test rapido effettuato martedì mattina in seguito al quale era risultata leggermente positiva. Dopo il primo test di screening, la Marcuzzi si è sottoposta al tampone molecolare isolandosi in attesa del risultato che è finalmente arrivato facendole tirare un sospiro di sollievo.

Alessia Marcuzzi annuncia l’esito del tampone: “ Fortunatamente sono risultata negativa”ù

Sospiro di sollievo per Alessia Marcuzzi che, dopo aver annunciato, in diretta alle Iene, di essere leggermente positiva, con un post su Instagram, ha svelato l’esito del tampone molecolare a cui si è sottoposta dopo un primo test.

“Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!!!

Vi spiego meglio perche’ ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito.

Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima!”, ha scritto su Instagram la conduttrice de Le Iene



Alessia ha poi rivolto un pensiero a tutti i fans che, in questi giorni le hanno dimostrato affetto e sostegno: “Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia”.

Infine, la Marcuzzi ha esortato tutti i suoi followers a rispettare le regole del Governo e le indicazioni degli esperti per contenere il contagio e per rispettare se stessi e gli altri: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo”, ha concluso Alessia che, martedì 20 ottobre dovrebbe tornare accanto a Nicola Savino per condurre una nuova puntata de Le Iene Show.