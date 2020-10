By

Un cavallo di battaglia della cucina italiana che diventa un piatto adatto a tutti: è la parmigiana di melanzane vegetariana, buona come quella tradizionale

La parmigiana di melanzane vegetariana è la migliore riposta a tutti quelli che immaginano di essere di fronte a piatti triste e senza gusto. Noi la prepariamo molto leggera, grigliando le melanzane e non friggendole, anche se nessuno lo vieta.

La differenza con la parmigiana classica è nel condimento. In pratica al posto dei formaggi c’è la mozzarella vegetale e al posto del parmigiano, il lievito a scaglie. Un secondo piatto semplice da preparare, leggero e nessuno noterà la differenza.

Parmigiana di melanzane vegetariana, tempi di cottura e varianti

Questa parmigiana di melanzane vegetariana può essere preparata abbastanza in fretta, anche la sera prima per infornarla il giorno successivo (basta tenerla un frigo). Allo stesso modo provate a cucinare anche le zucchine o le patate.

Ingredienti:

3 melanzane tonde

1 carota

1 cipolla

1 spicchio di aglio

350 g di mozzarella vegetale

50 g di lievito in scaglie

200 g di passata di pomodoro

pangrattato

sale

olio extravergine d’oliva

Preparazione

La parmigiana di melanzane vegetariana parte dall’ingrediente principale. Lavate le melanzane e tagliatele a fettine spesse circa 1 cm. Poi mettetele in uno scolapasta, salatele e piazzate sopra un peso per farle spurgare perdendo la loro acqua. Lasciate le melanzane sotto il peso per almeno 30 -40 minuti.

Intanto preparate il sugo. Sbucciate la cipolla e l’aglio tritandoli finemente, poi grattugiate la carota. Versate 3 cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella e quando è caldo aggiungete la cipolla, l’aglio e la carota grattugiata facendo un soffritto. Quindi aggiungete la passata di pomodoro, regolate di sale e lasciate a fuoco basso per 20 minuti. Quando sarà ritirato e bello compatto, sarà pronto.

Passato il tempo di attesa, mettete una padella o una griglia sul fuoco, scaldatela bene e iniziate a grigliare le melanzane, circa 2 minuti per lato. Ogni volta che sono pronte adagiatele su un piatto e tenete da parte. Poi prendete una pirofila, mettete qualche cucchiaiata di sugo di pomodoro sul fondo, le melanzane grigliate, il lievito a scaglie e la mozzarella vegetale. Continuate con questi strati fino a quando avrete finito i vostri ingredienti.

Infine una spruzzata di lievito a scaglie e pan grattato

Mettete in forno preriscaldato a 200° e lasciate cucinare per 30 minuti circa. Quando la vostra parmigiana di melanzane sarà dorata in superficie potrete sformala e servirla.