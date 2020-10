Eleonora Daniele si è scagliata di nuovo contro Chiara Ferragni e Fedez, accusando il rapper di aver generato bullismo nei suoi confronti.

Eleonora Daniele ieri ha scatenato un vero e proprio putiferio nel vasto mondo del web. Che cosa è successo? La conduttrice, durante la consueta diretta di Storie Italiane e in collegamento con Simona Ventura, si è duramente scagliata contro Chiara Ferragni e Fedez.

In particolar modo, la Daniele ha accusato la bionda influencer di non aver sfruttato il vastissimo pubblico giovane che la segue per sensibilizzarli sulla pandemia mondiale che tutti noi stiamo vivendo. Nulla di più falso, visto che Chiara e suo marito si sono fin da subito impegnati per ideare una raccolta fondi per creare nuovi reparti di terapia intensiva in cui tutti coloro che hanno contratto il virus potessero curarsi.

Al suo intervento, com’è giusto che sia, è arrivata la replica di Fedez e il popolo della rete ha prontamente preso le sue difese tanto da far fare dietrofront alla conduttrice che durante la diretta di questa mattina ha chiesto scusa, aggiungendo però che a causa della risposta del rapper è stata presa di mira dal web, diventando una delle tante vittime di bullismo.

Eleonora Daniele ha accusato Fedez di aver generato bullismo nei suoi confronti, chiedendogli di aiutarla a placare i commenti negativi nei suoi confronti ed invitando lui e sua moglie ad un’intervista a Storie Italiane. Lui accetterà?

Fedez e Chiara Ferragni, Eleonora Daniele si scusa: “Nulla contro di loro”

Eleonora Daniele si scusa nuovamente, risponde allo sfogo esagerato di Fedez e ai bulli dei social#StorieItaliane pic.twitter.com/EJ1rDLPJq3 — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 14, 2020

Eleonora Daniele, dopo essersi scusata sui suoi profili social per le parole espresse contro Chiara Ferragni e Fedez, ha ribadito il suo messaggio di scuse, invitandoli perfino in trasmissione.

“Prima di partire con gli argomenti di attualità che abbiamo scelto di affrontare durante il corso di questa puntata” ha subito precisato la conduttrice. “Volevo parlarvi una polemica nata nelle scorse ore sui social, visto che mi occupo di questo argomento da ben 16 anni” ha proseguito Eleonora. “L’altro giorno, durante lo spazio dedicato alla promozione del suo documentario su Rai 2, ho dimenticato di ricordare il suo attivismo nel contrastare la pandemia mondiale durante il periodo del lock e per questo mi sono scusata sui social e ci tengo a farlo anche durante la diretta di questa mattina” ha continuato per poi arrivare al sodo del suo discorso.

“Subito dopo la puntata, Fedez ha commentato quanto è successo ed ha generato una sorta di bullismo nei miei confronti“ ha annunciato Eleonora Daniele contro i Ferragnez, tra l’altro di recente la coppia ha svelato se avranno un bambino o una bambina. “Questo è fenomeno, chi mi segue da tempo lo sa bene, che combatto molto in questa trasmissione e spero che anche lui si unirà a me perché non desidera nascano questo tipo di reazioni sul web“ ha aggiunto.

“Ovviamente, non credevo ci fosse bisogno di doverlo precisare, non ho assolutamente nulla contro Fedez e Chiara Ferragni e abbiamo speso anche belle parole per loro durante il lockdown e da mamma, oggi, voglio anche lanciare loro un grosso abbraccio visto che hanno annunciato che a breve saranno di nuovo genitori” ha concluso Eleonora Daniele. “Forse la scorsa volta non era arrivato questo di tipo di messaggio, ma spesso arrivano solo quelli negativi” ha aggiunto. “Spero che un giorno possa avere modo di realizzare una bella intervista con loro, così da raccontare tutto quello che hanno realizzato”.

Eleonora Daniele si è scusata con Chiara Ferragni e Fedez, tra l’altro la coppia ha avuto di nuovo problemi con il Codacons, ma il pubblico della rete non sembra essere molto convinto delle sue parole.