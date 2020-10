Oggi scoprirai dei biscotti davvero ipocalorici, un biscotto apporta soltanto 40 calorie, stiamo parlando dei biscotti all’arancia senza burro, senza uova, senza latte.

Quando scegli di variare la prima colazione con qualcosa di gustoso ma al contempo leggero e che non vada a mettere a repentaglio la tua dieta incentrata sulla perdita di peso, non puoi fare altro che dedicarti alla preparazione di un dolce light.

La ricetta dei biscotti all’arancia in padella pronti in 15 minuti, solo 40 calorie!

Oggi ti proponiamo la ricetta di dei biscotti davvero sensazionali, senza burro, senza latte e senza uova, un’alternativa davvero leggera e senza sensi di colpa, che renderà la tua colazione speziata al profumo di arancia.

Questi biscotti all’arancia sono ideali per la prima colazione ma non solo, anche per una merenda dolcissima. Potrete inoltre prepararli anche servendovi di una semplice padella senza accendere nemmeno il forno. Si preparano in circa un quarto d’ora, non dovrete passare molto tempo né per quanto riguarda la preparazione né per quanto riguarda la cottura. Catapultati in questa ricetta così curiosa e utile per chi ha voglia di un tocco di dolcezza al mattino ma sta seguendo un regime alimentare per perdere qualche chilo di troppo.

Puoi concederti questi biscotti anche come uno spuntino da consumare quando sei fuori casa. Può inoltre proporli a tutta la famiglia soprattutto ai bimbi, ne andranno matti! Come dicevamo, si preparano in soli 15 minuti, per preparare l’impasto avrei bisogno di cinque minuti circa e riuscirai ad ottenere ben 30 biscotti che potrai disporre su un piatto bello ampio oppure in uno di quei contenitori appositi per tolte e vanificati. Ti ricordiamo inoltre che ogni biscotto apporta soltanto 40 calorie, dunque, per una merenda sana potrai consumarne anche due arrivando alla dose di calorie standard con 100 calorie.

Ingredienti

Per la preparazione di questi fantastici biscotti superleggeri avrai bisogno soltanto di 300 g di farina integrale, 50 g di sciroppo d’agave, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un’arancia possibilmente biologica e il suo succo, un cucchiaino raso di bicarbonato come agente lievitante, due cucchiai di olio di semi di arachide, e se vuoi una bella spolverata di zucchero a velo o di cacao amaro.

Preparazione con cottura in padella

Per la preparazione di questi biscotti dovrai prendere una ciotola e versare all’interno la farina, lo sciroppo d’agave come dolcificante naturale, il cucchiaino raso di bicarbonato, il pizzico di sale, mescola tutto energicamente.

Ora unisci l’olio di semi di arachide ma anche la buccia grattugiata di arancia e in più, tutto il succo che riesci a ricavare dal frutto. Amalgama il tutto nuovamente, in maniera energica, fino a che non otterrai un bel panetto, simile alla pastafrolla, con una consistenza omogenea e priva di grumi.

A questo punto predisponi un tavolo da lavoro bello ampio, che può essere il tavolo della tua cucina, oppure il ripiano adiacente al piano cottura, infarina un pochino con una spolverata la superficie e stendi il tuo impasto aiutandoti con il mattarello. Dovrai ottenere uno spessore della pasta di almeno 1 cm.

Ora, puoi sbizzarrirti, anche con i tuoi bimbi, scegliendo le formine per biscotti che più preferite o puoi decidere di farli tutti tondi anche servendoti di un semplice bicchiere. Date le varie forme puoi trasferire i biscotti in una padella antiaderente ben oleata e accendere a fuoco bassissimo. Posiziona i biscotti che riescono ad entrare nella capienza della padella ben distanti tra loro e falli cuocere coprendoli con un coperchio per cinque minuti. Ora, capovolgi e fai cuocere per altri cinque minuti l’altro lato. Ripeti l’operazione e fino a che non avrai cotto tutti i biscotti.

Cottura in forno

La cottura di questi biscotti leggerissimi può essere fatta anche in forno in maniera molto semplice: prendi una teglia da forno e ricoprila di carta forno per alimenti, disponi ben distanziati i vari biscottini e inforna a 180° sempre per cinque minuti al lato.

Non appena i biscotti saranno pronti al termine di entrambi i metodi di cottura, lasciali raffreddare, ma prima di servirli ricordati di impreziosirle con una bella spolverata di zucchero a velo o cacao amaro.