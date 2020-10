Eleonora Daniele si è scagliata contro Chiara Ferragni dopo l’intervista che quest’ultima ha rilasciato a Simona Ventura su Raidue. La risposta di Fedez è stata feroce.

Come dichiarato dalla stessa Simona Ventura durante la lunga intervista con Chiara Ferragni, l’obiettivo di Raidue era portare il mondo dei social nella televisione generalista, nel tentativo di avvicinare due mondi molto lontani tra loro.

Dopo la messa in onda del documentario sulla sua vita, Chiara Ferragni ha commentato gran parte delle immagini del film e ha risposto alle domande, tutte molto interessanti, che la Ventura aveva preparato per lei.

Secondo Eleonora Daniele, che evidentemente condivide le motivazioni della guerra del Codacons contro la Ferragni, l’influencer ha evitato di prendersi responsabilità importanti in merito alla grande emergenza sanitaria e politica del momento.

Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni: Fedez è furioso

“Sbaglio o non ha mai, mai parlato del Coronavirus?” ha chiesto Eleonora Daniele alla Ventura, in collegamento con Storie Italiane proprio per commentare il “Chiara Ferragni Day” che in qualche modo la Rai ha celebrato ieri sera, con la messa in onda del docufilm e con un ampio spazio in seconda serata dedicato alla sua storia.

Secondo la giornalista, la Ferragni avrebbe dovuto approfittare dell’enorme risonanza mediatica che avrebbe potuto avere in quel momento per sensibilizzare l’opinione pubblica e in particolare i milioni e milioni di giovani che la seguono in merito alla necessità di osservare le regole per il controllo dei contagi.

Simona Ventura si è sentita in dovere di difendere la sua ospite ricordando, com’era stato già fatto nel corso dell’intervista, che in realtà Chiara ha fatto la sua parte a Marzo, sensibilizzando così tanto l’opinione pubblica da riuscire a raccogliere milioni di Euro per la costruzione di un ospedale anti Covid nella zona Milano Fiera.

La Daniele non si è fermata. Anche riconoscendo il grande risultato raggiunto da Chiara e dal marito Fedez, la giornalista ha voluto sottolineare come siano passati molti mesi da Marzo e che da allora le cose in Italia sono profondamente cambiate, soprattutto in vista della seconda ondata che ormai è una questione sul tavolo del Governo.

Come c’era da aspettarsi, Fedez non ha perso tempo e nel giro di pochissime ore dalla messa in onda della trasmissione della Daniele ha deciso di registrare diverse story per spiegare il proprio punto di vista ma soprattutto per difendere sua moglie.

“Lei che cosa ha fatto in questa Pandemia, dato che si permette di criticare persone che non svolgono un ruolo pubblico?” ha chiesto direttamente Fedez a Eleonora Daniele, chiamandola ripetutamente “giornalista del Grande Fratello”.

Tutti sanno infatti che la prima esperienza televisiva della Daniele arrivò proprio nella casa del reality show, durante una delle primissime edizioni. Fedez sa, molto probabilmente, che esattamente come Rocco Casalino Eleonora Daniele non gradisce che le si ricordi il proprio esordio televisivo.

“Si chieda piuttosto che cosa ha fatto il Codacons, associazione per cui lei ha fatto un attestato di stima su una televisione pubblica durante la pandemia. Glielo dico io, visto che non ha voglia di informarsi anche se sarebbe il suo mestiere” ha continuato Fedez, ribadendo a questo punto tutta la vicenda legata alla sua denuncia nei confronti del Codacons, che durante il periodo delle grande raccolte fondi ne aveva cominciata una molto torbida, scoperta proprio da Fedez.

Tra l’altro il Codacons, con una guerra legale lampo aveva tentato di bloccare l’intervista di Chiara Ferragni sulla RAI, affermando che il servizio pubblico televisivo non avrebbe dovuto dare tanto spazio a un lungo spot pubblicitario per una singola persona.

In maniera molto sarcastica il rapper ha anche detto che spera che le sue risposte date via social siano rese pubbliche attraverso la televisione di stato, dal momento che entrano dettagliatamente nel merito di una questione sollevata sui canali RAI. Naturalmente non accadrà, ma di certo la guerra non finisce qui.