Selvaggia Lucarelli è stata vittima di un orribile scambio di fondotinta: le cose potevano finire malissimo, soprattutto per il povero fidanzato.

Il fondotinta è uno dei principali alleati di bellezza delle donne. Si tratta infatti di un prodotto di make up di cui quasi nessuna fa a meno, soprattutto se si tratta di donne di spettacolo che devono esporsi alla luce violentissima dei riflettori di studio.

Facendo queste considerazioni è molto facile immaginare il panico che ha colto Selvaggia Lucarelli prima di entrare negli studi di Domenica In per partecipare al programma della Venier.

Negli studi della RAI nelle ultime settimane si sta facendo a meno dei make up artist, al fine di rispettare le norme anti Coronavirus e garantire la sicurezza degli ospiti della trasmissione.

Per questo motivo tutti gli invitati (ma soprattutto le invitate) alla trasmissione di Mara sono tenuti a provvedere da soli a trucco e parrucco prima di entrare in scena, quindi portandosi da casa tutto il materiale necessario. A causa di una drammatica svista Selvaggia Lucarelli ha portato con sé tutto tranne il fondotinta, trovandosi costretta a chiedere aiuto al suo fidanzato.

Per il fondotinta, comunque, non è affatto un momento fortunato: anche la povera Clio Make Up è incappata in un terribile errore (secondo i social).

Selvaggia Lucarelli e il fidanzato in missione impossibile

Non tutti si sarebbero lanciati in soccorso della propria fidanzata con la stessa tempestività (questo bisogna assolutamente riconoscerlo al povero Lorenzo), ma purtroppo in determinati casi la buona volontà non basta!

Prima su Facebook e poi su Instagram la Lucarelli ha infatti raccontato come il fondotinta acquistato da Lorenzo fosse assolutamente sbagliato per la sua carnagione.

La giornalista, con lo humor che la caratterizza da sempre, ha scritto un lungo post su Facebook per raccontare la sua disavventura e, alla fine, il povero fidanzato ha deciso di difendersi e di spiegare le proprie ragioni registrando un divertentissimo video di autodifesa.

“Le donne lo sanno: la scelta di un fondotinta è almeno due punti sopra, per difficoltà, alla scelta della scuola superiore per i figli e quella del se fare o no il testamento biologico. Io ho scelto con più rapidità l’opzione “cremazione” quando mi è stato chiesto cosa vorrei si facesse della mia salma, che la tonalità del fondotinta al ritorno dalle vacanze” ha scritto la Lucarelli su Facebook, spiegando anche di aver tentato di spiegare al suo volenteroso fidanzato che “andare in profumeria a comprare un fondotinta, che sarà mai” non è esattamente un’impresa da prendere sotto gamba.

Lorenzo invece, beata ingenuità, ha pensato che scattando una fotografia all’assortimento di fondotinta presente in profumeria e inviandola a Selvaggia, la giornalista avrebbe praticamente potuto scegliere da sola il prodotto più adatto.

Le cose (ovviamente) non sono andate affatto come si sperava. Dopo aver optato per un fondotinta coprente 24h, Lorenzo scatta una foto della gamma di colori e la invia a Selvaggia, che dal telefono non riesce a rendersi conto dell’effetto che i vari colori potrebbero avere sulla sua pelle e decide di dare il consiglio più imprudente di tutti: “Se devi sbagliare, meglio un tono più scuro che uno più chiaro che poi divento grigia e sembro Attilio Fontana”.

Nel giro di dieci minuti il fidanzato trionfante torna alla porta della camera d’albergo e il risultato è letteralmente catastrofico, perché il fondotinta che ha acquistato è chiaramente molto più scuro della carnagione di Selvaggia.

“Cosa ca**o hai comprato? Ma pensi di essere il fidanzato di Naomi Campbell? Ora vado da Mara Venier e cosa le dico? Che vado allo stesso solarium di Di Maio?” ha urlato Selvaggia (che in quel momento lo era di nome e di fatto).

La giornalista ha anche riferito che, subito dopo, le cose non sono andate meglio, ed era pronta a prendere decisioni “importanti” sulla base dell’acquisto assolutamente sbagliato: “Sottolineo che nel frattempo può prendere un treno per Milano e portare via tutte le sue cose da casa nostra, aggiungendo che lui è la più grande disgrazia della mia vita”.

L’epilogo? Fortunatamente, grazie al fondotinta della Venier le cose si sono sistemate. “Entro in studio, Mara mi saluta. Il suo fondotinta ha appena scongiurato la fine di un amore durato cinque anni, ma lei non lo sa”.

L’intera storia ha suscitato molta ilarità ma anche molta solidarietà nei confronti del volenteroso Lorenzo, al quale è stato anche concesso di raccontare la sua versione dei fatti. Prima però è stato costretto a filmare il video della sua condanna.

Per chi non lo sapesse, Lorenzo Bagiarelli è un volto conosciuto della televisione: ha appena preso parte al nuovo programma della Clerici, comparendo al fianco della presentatrice nel suo È Sempre Mezzogiorno.

C’è solo da chiedersi se Lorenzo ha deciso di cominciare un corso base su come scegliere il fondotinta e altri prodotti di make up al fine di salvaguardare la propria relazione!