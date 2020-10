Elisabetta Canalis, un ex fidanzato attacca: “Ero solo il suo stallone”

Elisabetta Canalis fa ancora un certo effetto sugli uomini, lo conferma un suo celebre ex: il calciatore Reginaldo che, però, non esita a fare una confessione sulla loro passata love story. Cosa ha detto l’attaccante.

Elisabetta Canalis continua ad essere una donna molto ambita e desiderabile, malgrado sia oramai felicemente sposata con il chirurgo plastico italoamericano Brian Perri e abbia avuto una figlia: la piccola Skyler Eva. Tuttavia, c’è chi ama ricordare i trascorsi: quando la nota modella e showgirl amava divertirsi e conoscere persone con cui, talvolta, intratteneva qualche liaison.

Elisabetta Canalis, parla il suo ex Reginaldo: “Mi ha rovinato la carriera”

Fra i suoi fidanzati più chiacchierati, dopo George Clooney e Christian Vieri, c’è sicuramente Reginaldo: ex calciatore, fra le altre, di Treviso, Fiorentina, Parma e Siena. Il calciatore è tornato sulla relazione avuta con la showgirl: “È durata quasi sette mesi, ci siamo conosciuti a casa di Bernardo Corradi nel corso di una festa in occasione del suo compleanno. Fra noi è scattata subito la scintilla, mi ha lasciato alla fine. Non ho nessun problema a dirlo perché fui io a sbagliare, ma la storia con lei in un certo qual modo ha penalizzato la mia carriera perché venivo visto solo come il suo stallone”, ha concluso Reginaldo intervistato da Italsportpress.it. Certamente una “pena” che avrebbero voluto (e ancora vorrebbero) scontare – diciamo così – tanti altri al suo posto.