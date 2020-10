By

L’abito da sposa è sicuramente un vestito molto importante! Ecco tutti i suggerimenti per scegliere l’abito da sposa per il fisico a pera.

Ad ogni sposa il suo… modello di abito perfetto!

Lo abbiamo già detto ma non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’abito da sposa è il capo più importante che compreremo!

Insomma, è un capo che useremo una volta sola: è giusto sceglierlo il più bello e comodo possibile!

Ecco tutti i suggerimenti per trovare il vestito perfetto se hai un fisico a pera: vediamoli insieme!

Abito da sposa fisico a pera: ecco quali sono i modelli perfetti e perché

Scegliere l’abito da sposa, quindi, non è mai uno scherzo.

Quello perfetto aspetta solo voi ma, di certo, se non sapete neanche da dove iniziare per cercarlo, trovarlo sarà molto difficile!

Andiamo a vedere, quindi, quali sono i modelli perfetti per chi ha un fisico a pera.

Se non avete letto la nostra guida per valorizzarsi con i vestiti in base alla forma del nostro corpo, di certo non avrete un’idea molto precisa di cosa sia un fisico a pera.

Con fisico a pera si intendono tutte le persone che hanno fianchi larghi ma vita e spalle strette.

Tanti punti di forza da evidenziare, quindi, più un piccolo “difetto” che possiamo camuffare in tantissime maniere.

Quali sono i modelli di abito migliore, però, per valorizzare chi ha un fisico a pera?

Di certo potete scegliere tra questi:

abito stile impero

abito con taglio in vita

abito con corpetto prezioso ed aderente

abito da “principessa” con gonna larga

Abito stile impero: ecco perché sceglierlo

Vietato a tutte le altre spose, l’abito stile impero è quello perfetto per voi!

Il suo taglio, sobrio ed elegante, mette in evidenza tutti i vostri punti forti: si vedono le spalle (se avete paura di prendere freddo potete provare una delle nostre soluzioni per il matrimonio invernale) e la gonna nasconde i fianchi.

Insomma, sembra essere l’abito che vi valorizza di più: se non avete mai pensato di prenderlo in considerazione è ora di provare!

Potete sceglierlo con o senza spalline a seconda, anche, di quanta scollatura volete mostrare: ricordate, sempre, che è meglio evitare far prendere un infarto alle nonne presenti in sala!

Le tendenze per gli abiti da sposa della stagione 2020/21 hanno fatto tornare in passerella tutti i tessuti più romantici, primo fra tutti il pizzo.

Non dovete avere paura di esagerare quindi!

Taglio in vita: l’abito perfetto per chi ha un fisico a pera

Il taglio in vita, invece, è quello che vi permette di sfoggiare un fisico da urlo anche il giorno del vostro matrimonio.

Niente vi vieta di utilizzare questo tipo di abito anche nella vita di tutti i giorni ma, di certo, non sarebbe male sfruttarlo nel grande giorno.

Il taglio subito prima della vita, infatti, vi permette di “spezzare” in maniera perfetta la figura: se la gonna si allarga in maniera sobria ed elegante avrete nascosto il vostro punto debole ed esaltato le vostre forme senza sforzo!

Scegliere un abito con il taglio in vita vi apre una vera e propria porta su mondo infinito di possibilità!

Ci sono quelli classici, che potete abbellire con il pizzo o con dettagli ricamati e quelli ancora più particolari che sfoggiano cinture o trasparenze innovative.

La scelta, quindi, è solo vostra. Solo voi sapete quanto volete osare ma, ricordate, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Abito da sposa con corpetto aderente: il bridal look perfetto

Un altro modello che può fare la differenza tra lacrime di gioia e quelle di sconforto è quello che prevede… un corpetto molto importante.

Come dicevamo sopra, ormai, sono tornati di moda i dettagli preziosi per gli abiti da sposa!

Sì, quindi, a corpetti ricamati, in pizzo, trasparenti o, addirittura, nella forma del corsetto.

Regalano sensualità alla vostra figura e focalizzano lo sguardo proprio sul punto che vogliamo evidenziare.

Dove la figura si stringe, poi, parte la gonna: basta scegliere vestiti che abbiano linee eleganti, dritte e poco fascianti per essere perfette!

I modelli sono tantissimi anche qui e potete assolutamente scegliere quello che preferite.

Se il vostro punto di forza è il busto (e lo è) questi abiti sono perfetti per voi!

E, nel caso non li aveste ancora presi in considerazione, questi spunti potrebbero farvi cambiare idea: tentare non costa nulla!

Abito da “principessa”: ecco perché scegliere la gonna larga

Se fino ad adesso ci siamo concentrati sugli abiti che evidenziano il busto e le spalle, non scordiamoci che esistono anche i fianchi!

Il fisico a pera, generalmente, descrive tutte quelle persone che hanno i fianchi più larghi delle spalle: se questo punto del vostro corpo vi fa sentire a disagio ma amate i vestiti vaporosi non disperate.

C’è sempre l’abito da principessa!

Scegliere un abito con una gonna voluminosa, infatti, potrebbe sembrarvi un controsenso: tutti si concentreranno sul punto che voi vorreste nascondere!

Ma ci sono anche tantissimi lati positivi: prima di tutto siete voi a decidere!

Scegliete l’abito che vi piace di più e che vi sembra vi caschi meglio: nessuno sa qual è meglio di voi!

In secondo luogo evidenziare i vostri fianchi non è assolutamente un problema! La gonna larga e voluminosa è, infatti, bellissima e veramente principesca.

Se volete essere eleganti non c’è niente di meglio di questo modello.

Scegliete tessuti sovrapposti, intrecci di strass, organza e seta o quello che più vi piace: sarete in ogni caso veramente bellissime!

Se, infatti, il problema è che non volete mostrare i fianchi “coprirli” sotto una gonna ampia vi permette di… nasconderli in piena luce del giorno!

L’importante è che vi sentiate bellissime: se c’è un’abito da sposa per il fisico a pera è proprio quello da principessa.

Sceglietelo se è quello che avete sempre desiderato: non ve ne pentirete assolutamente!