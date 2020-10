Soleil Sorge sbugiarda Iconize: “Lamentava che non lo pagavano abbastanza”

Iconize ha accusato Soleil Sorge di averlo venduto a Barbara d’Urso. Lei, stufa degli attacchi ricevuti, lo ha sbugiardato su Instagram.

Soleil Sorge, nelle scorse settimane, è stata spesso ospite dei salotti televisivi di Barbara d’Urso, dove l’è stato chiesto, dopo la confessione di Dayane Mello a Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, se fosse vero o meno che Iconize avesse inscenato una finta aggressione omofoba soltanto per finire in tv ed ottenere una maggiore visibilità.

Soleil è stata interpellata dalla bella conduttrice partenopea perché la Mello ha fatto il suo nome nella casa più spiata d’Italia, in quanto lei le avrebbe raccontato tutto durante il corso di quest’estate. La Sorge, che in un primo momento ha titubato sulla questione, ha confermato tutto, in quanto l’influencer le avrebbe raccontato ogni cosa privatamente dopo aver commesso quel terribile atto.

Ora, dopo che Iconize ha rotto il silenzio dopo la sfuriata della d’Urso e l’ha accusata di averlo venduto in tv, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a parlare della questione, difendendosi dalle pesanti critiche mosse da lui.

“Buongiorno, o meglio lo era fino a dieci minuti fa, quando ho visto con molto piacere le ultime stories pubblicate da Marco” ha esordito Soleil su Instagram. “Sta continuando in ogni modo ad arrampicarsi sugli specchi e ora sono abbastanza stanca di tutta questa situazione” ha aggiunto. “Sto ricevendo messaggi in cui mi si accusa di aver infamato un mio amico. Ho letto di persone che mi danno la colpa di tutta questa situazione, ma purtroppo non sono io la carnefice“ ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Capisco che vi fa comodo dipingermi come tale perché rende felici le anime e le menti povere, ma non è questo il caso“ ha proseguito. “Io ero già in televisione per parlare di alcune cose relative alla mia vita privata, quando Dayane ha tirato fuori questa storia nella Casa facendo il mio nome” ha continuato. “Io, in quel momento su canale 5, cosa avrei dovuto fare? Dovevo coprirlo e aumentando la farsa che stava già vivendo da solo?” ha concluso Soleil Stasi contro Iconize. “Non fa parte dei miei valori, non fa parte della mia etica” ha aggiunto.

Iconize accusa Soleil Sorge di averlo venduto, lei replica: “E’ tutta una farsa”

Soleil Sorge si è difesa dagli attacchi ricevuti dal popolo della rete e, dopo essersi difesa, ha lanciato una nuova bomba su Marco Ferrero, in arte Iconize, rivelando che lui si era lamentato che non gli offrivano abbastanza per le sua comparsate sul piccolo schermo degli italiani.

“A questo punto, visto che siamo in ballo, vi aggiungo anche che sono schifata dal comportamento assunto dal mio amico, o se tale può essere definito, visto che per me gli amici non si comportano in questo modo, visto che ho dovuto parlare al posto suo visto che non ha avuto nemmeno il coraggio di farlo” ha dichiarato l’ospite di Barbara d’Urso, che ieri lo ha smascherato in diretta.

“Ma ora mi fa questo l’atteggiamento che ha assunto di voler ribaltare la situazione, quando l’unico colpevole di quello che ha fatto è lui e dovrebbe soltanto vergognarsi, ma se vogliamo mettere i puntini sulle i ci sono alcune precisazioni da fare” ha premesso prima di sganciare la bomba. “Se dobbiamo parlare di un interesse economico e della relativa visibilità, vorrei soltanto ricordare che lui ha agito in questo modo proprio per questo“ ha dichiarato lei. “Lui non vedeva l’ora di andare da Barbara d’Urso e sarebbe venuto anche ieri se la sua manager non l’avesse fermato“ ha proseguito.

“Marco si lamentava anche che non lo pagassero abbastanza per andare in tv e che ci sarebbe andato da ora in poi solo con una certa quota!“ ha ammesso. “Ma di cosa vogliamo parlare? Io sono stanca di questa fuori, me ne tiro fuori” ha concluso Soleil Sorge su Instagram.

Soleil Sorge ha replicato alle accuse di Iconize, mentre quest’ultimo, dopo aver rotto il silenzio sulla questione, ha preferito prendersi una pausa dai social visto che al momento non gode del favore del popolo della rete dopo la figuraccia fatta ieri in diretta a Live Non è la d’Urso.