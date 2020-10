Barbara d’Urso sbugiarda Iconize: “Con me ha chiuso, si deve vergognare”

Barbara d’Urso ha sbugiardato Marco Ferrero, in arte Iconize, durante la diretta di Live, che ha inscenato un’aggressione omofoba.

Barbara d’Urso aveva promesso ai suoi fedeli telespettatori che questa sera a Live ci sarebbe stato Marco Ferrero, Iconize, per chiarire una volta e per tutte le accuse che lo vedrebbero aver inscenato una finta aggressione omofoba soltanto per avere una maggiore visibilità e per finire sul piccolo schermo degli italiani.

All’ultimo secondo, precisamente nella giornata di ieri, l’influencer ha contattato la redazione dicendo che non avrebbe più messo piede in puntata in quanto il suo agente gli avrebbe dato un ultimatum: o andava in studio da Barbara o continuava a lavorare per lui.

Marco ha scelto il suo agente, mandando su tutte le furie la bella conduttrice partenopea, che poco prima ha intervistato Gabriel Garko, si è sentita ancora una volta presa in giro visto che ha avuto modo di poter leggere le conversazioni che lui e Soleil Sorge si sono scambiati che proverebbero che ha inscenato il tutto soltanto apparire in tv.

Barbara d’Urso ha sbugiardato Iconize a Live, ricordando come il suo atteggiamento sia alquanto irrispettoso verso tutte quelle persone che sono state realmente vittime di omofobia.

Soleil consegna le prove contro Iconize: Barbara d’Urso una furia a Live

Barbara d’Urso, come anticipato, ha avuto modo di leggere i messaggi che Iconize ha inviato a Soleil. Messaggi che la conduttrice ha definito inequivocabili, in cui lui racconterebbe addirittura di aver utilizzato dei surgelati per colpirsi in quanto in questo modo sarebbe risultato anche sincero di fronte alla macchina della verità quando la conduttrice gli avrebbe chiesto se si fosse dato un pugno da solo.

“Dico se, ma semplicemente perché sono una persona molto generosa, ti sei inventato tutto, ti devi solo vergognare“ ha esordito la conduttrice. “Come ti sei permesso di prendere in giro tutti, il pubblico, le associazioni che ti hanno mostrato tutti il loro supporto, il sindaco, tutte quelle persone che un cazzotto lo hanno davvero ricevuto” ha proseguito Barbara d’Urso contro Iconize, di fronte ad un’incredula Soleil Sorge che avrebbe voluto che quello che considerava suo amico avrebbe potuto accettare l’invito per ammettere le sue colpe e chiedere scusa a tutti quanti, visto che ha rotto il silenzio dopo le accuse ma senza parlare in maniera diretta dell’argomento.

Visualizza questo post su Instagram 🏳️‍🌈 PUNTO E BASTA #noneladurso Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso) in data: 11 Ott 2020 alle ore 3:34 PDT

Barbara d’Urso ha smascherato Iconize, affermando di aver letto le conversazioni e mettendo in chiaro che lui ha chiuso per sempre ogni tipo di rapporto o collaborazione, com’è giusto che sia, con i suoi programmi. Marco troverà il coraggio di chiedere scusa, qualora abbia realmente commesso questo terribile gesto?