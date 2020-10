Pomeriggio 5, Iconize ha finto l’aggressione omofoba? Soleil conferma tutto

Soleil Sorge a Pomeriggio 5 ha confermato che Iconize, ex di Tommaso Zorzi, avrebbe inscenato una finta aggressione omofoba.

Soleil Sorge è tornata ad essere una delle protagoniste dei salotti televisivi di Barbara d’Urso. A Pomeriggio 5, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata chiamata per fare chiarezza in merito all’indiscrezione che vedrebbe Marco Ferrero, Iconize, essersi colpito dal solo al viso per inscenare una finta aggressione omofoba con l’unico scopo di fare in televisione ed ottenere una maggiore visibilità.

Soleil, che era già stata invitata per lo stesso motivo ed era in grosse difficoltà con la d’Urso, ancora una volta ha faticato a parlare sull’argomento, in quanto non voleva recare alcun problema a quello che un tempo era un suo amico, ma ormai era troppo tardi per tornare indietro, visto che la bomba è stata già sganciata.

L’ex corteggiatrice ha confermato il tutto e, oltre alla sua testimonianza, si è aggiunta quella di Alberto De Pisis che ha svelato di aver letto alcuni messaggi sul telefono di lei in cui lui confermerebbe ogni cosa.

Soleil ha confermato che Iconize avrebbe inscenato una finta aggressione omofoba per finita in tv e Alberto ha aggiunto ulteriori dettagli in merito a come si sarebbe procurato la ferita sul viso.

Soleil Sorge a Pomeriggio 5, De Pisis svela: “Iconize si è colpito con dei surgelati”

Visualizza questo post su Instagram Soleil conferma a #Pomeriggio5: Iconize avrebbe finto l’aggressione omofoba usando un surgelato Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 7 Ott 2020 alle ore 9:30 PDT

Alberto De Pisis ha raccontato a Pomeriggio Cinque che Iconize si sarebbe colpito sul viso lanciandosi un sacco di surgelati, in modo tale da procurare la ferita.

Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, che la scorsa volta ha lanciato un avvertimento a Soleil, è rimasta senza parole nell’accogliere in diretta queste testimonianze in quanto tutto si sarebbe aspettata nella sua vita tranne di venire a conoscenza che uno dei suoi ospiti ha finto un’aggressione soltanto per venire in diretta su canale 5.

“Se è così, perché non voglio crederci, sarebbe alquanto grave perché non solo mi ha usato, ma ha anche preso in giro tutte quelle persone che sono state realmente vittime di aggressioni omofobe” ha commentato incredula la conduttrice e non le si può dare torto visto che sul web Iconize, qualora dovesse rivelarsi il tutto essere vero, è stato dipinto come un mitomane.

Visualizza questo post su Instagram Soleil nella #cabinarossa di #pomeriggio5 🖤 #ad @catelin_artigiani_vr Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv) in data: 7 Ott 2020 alle ore 9:29 PDT

Soleil Sorge ha lanciato un appello a Pomeriggio 5, tra l’altro è stata beccata è stata beccata con un altro ex di Belen, chiedendo alla conduttrice di invitare Iconize, l’ex di Tommaso Zorzi, in studio al fine di potersi spiegare e raccontare la sua versione della storia. Barbara d’Urso accetterà di farlo tornare a Cologno per raccontare la sua verità? Staremo a vedere, visto che anche la bella conduttrice partenopea è apparsa piuttosto scossa di fronte alle rivelazioni fatte oggi in puntata.