Pomeriggio 5, Barbara d’Urso avvisa Soleil: “Qua non ci vieni più”

Barbara d’Urso si è arrabbiata con Soleil Sorge a Pomeriggio 5 che ha minacciato di interrompere il collegamento con lei.

Barbara d’Urso è bella e cara, ma mai farla arrabbiare altrimenti potrebbe partire un Salutame a Soreta e dite pure addio ai suoi programmi. Lo sa bene, oltre ad altri personaggi, anche Soleil Sorge che durante il corso della diretta di oggi di Pomeriggio 5 ha richiesto di essere mandata a qual paese. Che cosa è successo?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata accusata di aver incastrato Iannone, era intenta ad avere un acceso confronto con il paparazzo Alex Fiumara, ma quest’ultimo non la lasciava parlare, così lei ha pensato bene di avvisarlo che se non l’avesse lasciata raccontare la sua versione dei fatti avrebbe staccato il collegamento visto che non si trovava in studio. Il gesto ha fatto infuriare, e non poco, la conduttrice che ha subito messo in guardia la sua ospite.

“Soleil qua decido io chi parla e non parla, non che prendi e decidi tu” ha esordito la conduttrice, che di recente è venuta allo scoperto su Instagram. “Se vuoi staccare la conversazione, lo fai per sempre e Salutame e soreta” ha concluso Barbara d’Urso furiosa con Soleil a Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso placa Soleil Sorge e Tonon a Pomeriggio 5: “Non m’interessa”

Una puntata decisamente difficile quella di oggi di Pomeriggio Cinque, in quanto Barbara d’Urso ha dovuto in più di un’occasione riprendere i suoi ospiti.

Dopo aver messo al suo posto Soleil Sorge, la conduttrice ha dovuto rimproverarla una seconda volta insieme a Raffaello Tonon, ma questa per un motivo ben diverso rispetto a prima. Che cosa è successo?

Soleil e Tonon a Pomeriggio 5 hanno iniziato a parlare del loro passato, tirando in ballo Luca Onestini che nulla aveva a che fare con l’argomento affrontato in studio.

“Tu sia cos’è successo. Tu sai la verità, ma continui ad attaccarmi” ha confidato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata paparazzata di nuovo con un vecchio fidanzato di Belen.

“No. Non so di chi voi state parlando e non lo voglio sapere” è prontamente intervenuta Barbara. “Non ha niente a che fare con quello che stiamo parlando ora” ha concluso, tornando al topic del talk di oggi.

Soleil a Pomeriggio 5 ha infuriare la bella conduttrice partenopea che non sa se invitarla o meno di nuovo nei suoi programmi per mostrarle le prove che il paparazzo Alex Fiumara dice di avere contro di lei, che dimostrerebbero che ha incastrato Iannone per finire sui giornali con lui. “Non so se gliele mostrerò pubblicamente o in privato” ha ammesso Barbara a fine puntata, che non tollera in alcun modo quando gli ospiti vogliono condurre al posto suo.