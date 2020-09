Barbara d’Urso viene allo scoperto: “Ti amo, sei la mia vita”

By

Barbara d’Urso è venuta allo scoperto, pubblicando uno scatto appartenente alla sua vita privata, annunciando di amarlo.

Barbara d’Urso, come i suoi fedeli telespettatori sanno bene, non ama particolarmente parlare della sua vita privata. La bella conduttrice partenopea dosa molto bene quello che deve dire e non dire al suo pubblico, che inevitabilmente sono curiosi di sapere com’è la sua vita al di fuori degli studi di Cologno a Milano.

Questa mattina la padrona di casa di Pomeriggio 5, che ieri ha pubblicato uno scatto da togliere il fiato, ha deciso però di venire allo scoperto, pubblicando una fotografia che riguarda non solo la sua vita privata ma anche il suo passato.

Barbara d’Urso ha pubblicato una foto con suo figlio di quando lui era da poco venuto al mondo. La bella conduttrice partenopea ha scelto di pubblicare uno scatto che li ritrae insieme per festeggiare il compleanno del suo bambino, che ora è diventato un uomo.

Barbara d’urso prima di Pomeriggio 5: gli auguri speciali per suo figlio

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, prima di andare in onda con la consueta diretta che tiene tutti i giorni sulla principale rete di Mediaset, ha scelto di lasciarsi andare ad una dolce dedica per suo figlio durante il giorno del suo compleanno.

“Ti amo” ha scritto Barbara d’Urso su Instagram. “Sei la mia vita” ha aggiunto, accompagnando al tutto la data di oggi, ovvero quella che segna il giorno della nascita di suo figlio.

Alla pubblicazione dello scatto, non sono mancati gli auguri non solo del suo pubblico, che non smette di seguirla mai nemmeno sui social post e prima della diretta tv, ma anche quelli dei suoi fedeli opinionisti.

“Tanti auguri, Barbara!” ha scritto ad esempio Eva Henger, che durante la scorsa stagione di Pomeriggio Cinque è stata spesso ospite della bella conduttrice partenopea, che ieri ha ricevuto una frecciata da parte di Giada De Blanck, per chiarire il suo rapporto con la figlia Mercedesz Henger, che purtroppo non è ancora dei migliori. O almeno così sembrerebbe essere dando una rapida occhiata ai rispettivi profili social, sui non appaiono insieme da un bel po’ di mesi.

Visualizza questo post su Instagram Ti amo❤️29 settembre #lamiavita Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Set 2020 alle ore 3:50 PDT

E’ bene precisare, però, che la d’Urso prima di Pomeriggio 5 non si è sbilanciata su chi dei suoi due figli ha compiuto oggi gli anni e a quante primavere lui sia arrivato. Oltre alla conduttrice, come il suo pubblico ben saprà, anche i suoi due ragazzi sono molto riservati e spesso l’hanno rimproverata di parlare troppo di loro durante i suoi programmi. Per questo motivo, probabilmente, Barbara ha scelto di non fare nomi, ma di parlare soltanto utilizzando il suo cuore e i ricordi del passato. Sicuramente, durante la diretta di oggi, Barbara si sbilancerà un po’ di più perché si sa: il suo cuore è prima dei suoi figli e dopo del suo pubblico.