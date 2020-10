Rosalinda Celentano sta male: problemi al ginocchio

Rosalinda Celentano sta male: dopo l’incidente di Alessandra Mussolini, a Ballando con le stelle, problemi anche per la figlia di Celentano.

Ballando con le stelle 2020 non riesce a trovare pace. Dopo la positività di Daniele Scardina e Samuel Peron che ha costretto Milly Carlucci a rinviare di una settimana la partenza del programma, a rendere problematica la situazione è stato Raimondo Todaro che, dopo la prima puntata, si è dovuto fermare per sottoporsi ad un’operazione di appendicite. In vista della puntata di sabato 10 ottobre, però, la situazione è ancora più complicata. Dopo Alessandra Mussolini, anche Rosalinda Celentano sta avendo dei problemi.

Rosalinda Celentano, problemi ad un ginocchio a pochi giorni dalla nuova puntata di Ballando con le stelle

Dopo l’incidente di Alessandra Mussolini durante le prove per Ballando con le stelle, anche Rosalinda Celentano sta avendo dei problemi ad un ginocchio. A rivelarlo è stata la sua insegnante Tinna Hoffamann con cui è nata un’amicizia. In collegamento con Eleonora Daniele, durante la puntata di Storie Italiane del 7 ottobre, l’insegnante di Ballando con le stelle ha confermato le non perfette condizioni fisiche della figlia di Adriano Celentano. Rosalinda che ha recentemente parlato del rapporto con il proprio corpo si è sottoposta ad una risonanza magnetica.

Come sta ora la Celentano? Dopo il collegamento in diretta con Storie Italiane, Tinna Hoffamann si è recata all0Auditorium della Rai per un’altra giornata di prove. Rosalinda riuscirà ad essere in forma per poter preparare la prossima esibizione per Ballando con le stelle? Milly Carlucci, i fans di Ballando con le stelle 2020 e la stessa Tinna Hoffmann sperano di vedere regolarmente in pista la figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano.



Per Ballando con le stelle non è una stagione fortunata. Cosa accadrà, dunque, sabato 10 ottobre? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore.