Lutto per Luca Zingaretti che, su Instagram, pubblica un lungo e struggente messaggio d’addio alla madre: “Sarà sempre accanto a tutti noi”.

Luca Zingaretti dice addio alla mamma con un lunghissimo, toccante e struggente messaggio pubblicato su Instagram in cui ripercorre non solo la propria vita da figlio, ma anche quella della madre, una donna che ha visto con i propri occhi il dramma della Seconda Guerra mondiale e della deportazione e che, da donna adulta e da mamma, ha trasmesso le proprie conoscenze e il proprio amore per la vita e la famiglia ai figli.

“Non conta l’età che hai quando una madre se ne va, né l’età della madre che se ne va.

In qualunque momento, in qualunque modo questo accada resterà solo un grande, immenso, terrorizzante vuoto“, scrive l’attore su Instagram. Emma, questo il nome della madre di Luca e Nicola Zingaretti, è morta giovedì mattina. L’attore, dopo aver vissuto il proprio dolore in famiglia, oggi ha trovato la forza di condividerlo anche sui social.

Luca Zingaretti e l’addio alla madre: “Resterà solo un grande, immenso vuoto”

E’ un addio commosso quello di Luca Zingaretti a mamma Emma, una donna speciale, che spandeva amore ed energia positiva nel mondo come fa sapere l’attore su Instagram. “Mamma ci ha insegnato a rispettare le donne e gli uomini a prescindere dalla razza, dalla religione, dal modo di vivere la sessualità o da qualunque altro metodo di discriminazione”, racconta l’attore che, con la madre, è andato ai concerti, a teatro, ai musei e ha viaggiato conoscendo la bellezza del mondo.

Una donna speciale capace di portare allegria e che, anche nei tre anni contro la malattia, ha conquistato anche i medici ed infermieri a cui, oggi, l’attore e la sua famiglia dicono grazie.

“Mamma quando ha capito che era arrivata l’ora di andarsene ha desiderato lasciare alle sue sei adorate nipoti una medaglietta. L’iscrizione dice: “ama, tesoro mio. Nonna Mimmi”.

Ecco questa era Mimmi, questa era nostra madre. Questa e tante altre cose insieme.

Ecco perché la abbiamo amata tutti disperatamente. Ecco perché ci mancherà per sempre.

Ecco perché sarà con noi per sempre. Perché Mamma sarà sempre accanto a tutti noi quando ce ne sarà bisogno”, ha concluso Zingaretti. Dopo l’addio dell’attore alla madre, anche Totti ha detto addio al padre.