GF Vip, Myriam Catania si dimentica di Massimiliano Morra – VIDEO

Myriam Catania si è dimenticata di Massimiliano Morra nella sua lettera di addio per tutti i concorrenti del GF Vip. Lui non l’ha presa bene.

Tempo di addii al GF Vip. Questa sera, infatti, uno dei concorrenti di Alfonso Signorini abbandonerà la casa più spiata d’Italia, varcando la famosa soglia rossa. Per questo motivo c’è chi preferisce lasciare il proprio contribuito a chi rimarrà, ringraziandoli per questo viaggio compiuto insieme. Tra questi ovviamente c’è Myriam Catania che, convinta di uscire questa sera, ha scelto di scrivere una lettera per tutti gli altri inquilini, ringraziandoli per quest’esperienza vissuta insieme.

Un gesto molto nobile e bello, peccato che abbia inserito tutti tranne Massimiliano Morra. L’attrice, infatti, ha dimenticato di menzionare il finto ex di Adua, che è stato il protagonista di uno scoop lanciato da Lele Mora, che ovviamente ci è rimasto malissimo di non essere stato incluso in questo momento, tant’è che la nipote di Simona Izzo ha dovuto rimediare all’ultimo secondo.

Myriam Catania si è dimenticata di Massimiliano Morra al GF Vip, ma ha provato ad aggiungerlo all’ultimo momento. Anche se la gaffe era ormai già bella e servita.

Myriam Catania scrive ai concorrenti del GF Vip: la lettera di “addio”

Myriam Catania, come anticipato, ha deciso di salutare i suoi compagni di viaggio prima della diretta al Grande Fratello Vip. In modo tale che nel caso dovesse uscire, come lei spera, sarà sicura di averli salutati nel migliore dei modi.

“Questo è stato un lungo viaggio, un atterraggio potente dentro questa casa che si è rivelata essere a tratti accogliente e a volte sconvolgente” ha esordito l’attrice. “Volevo ringraziare tutti voi, creature incredibili della terra. Certo, a volte vi ho straziato, ma vi ho amato tanto ed anche odiato” ha proseguito con un pizzico di ironia. “Guenda, tu sei una persona splendida. Una donna dolce e sorridente, ti porterò sempre nel mio cuore e lo sai che sei un amore“ ha letto Myriam Catania al GF Vip, che ieri insieme a Zorzi ha discusso con Enock.

“Tommaso, tu invece sei il mio creativo. Sei intelligente e mi fai morire dalle risate” ha continuato. “Non appena uscirai, ci faremo tante risate insieme” ha aggiunto. “Francesco, tu sei stato una vera e propria scoperta. Sei un amico perfetto e ti prometto di non lasciarti mai“ ha continuato a leggere. “Tu sei la mia queen Stefania, con le tue sfuriate e il sorriso. Poi con la tua camminata sei in grado di portarmi in paradiso“ ha aggiunto.

“Andrea, il mio angelo bello come il sole. Se non fossimo impegnati, saresti l’amore mio“ ha ammesso. “Pierpaolo, tu invece sei un vero e proprio gentiluomo. Bello, dolce e forte come una roccia. Il mio momento preferito è vederti fare la doccia“ ha continuato la concorrente del GF Vip. “Tu Maria Teresa sei pazza, dolce, a volte anche un po’ spietata però sono davvero grata di averti qui con me” ha proseguito Myriam Catania nella sua lettera. “Enock tu prova a non arrabbiarti perché quando ridi se un sogno. Patrizia io ti amo. Sei un genio, una guerriera, mentre tu Elisabetta sei bellissima. Mi hai insegnato tanto e mi sei sempre stata vicina quando ho pianto e non lo dimenticherò mai“.

“Dayane, tu sei la tigre della foresta e credimi che senza di te non ci sarebbe stata festa per me. Adua, tu sei calda come la Sicilia. Sei dolce, fragile. Prima ti ho allontanata ma poi ti ho accolta ed abbracciata” ha proseguito. “Matilde tu resti per me resti un segreto, ma dentro di me so che saremo grandi amiche” ha concluso. “Sono davvero grata per avervi incontrato perché quello che mi avete donato è davvero unico. Grazie Grande Fratello Vip” ha aggiunto per poi ricordarsi della presenza di Massimiliano Morra, che è stato difeso dalla sua compagna. “Tu sei nell’ombra, ti nascondi, ma sei sempre presente perché vivi il presente”.

La lettera di Myriam Catania ai concorrenti del GF Vip ha emozionato e non poco il popolo della rete, che non ha potuto fare a meno di trovare goffa la gaffe fatta nei confronti di Massimiliano Morra, visto che si era dimenticata della sua presenza nella casa più spiata d’Italia.