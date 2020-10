Massimiliano Morra, Lele Mora: “Non è gay, ma andava a letto con un lui”

Lele Mora a Live Non è la d’Urso ha rivelato che Massimiliano Morra non è gay ma per andare al GF Vip è andato a letto con un lui.

Barbara d’Urso è tornato a parlare nel suo programma della domenica sera di finti gossip e quale occasione migliore, se non questa, per parlare della finta relazione di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco?

La bella conduttrice partenopea ha invitato in studio Lele Mora e quest’ultimo, durante il corso del talk, si è lasciato andare ad una vera e propria confessione shock sul concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, che poco fa ha discusso con Tommaso Zorzi. Che cosa ha rivelato?

L’ex manager ha assicuro che Massimiliano non è omosessuale, come in molti stanno sospettando negli ultimi tempi, ma per ottenere alcuni incarichi, come quello al reality show di canale 5, è stato a letto con un noto uomo di potere.

Massimiliano Morra è stato a letto con un uomo per fare il GF Vip? Lele Mora ne è assolutamente convinto ed è pronto ad assumersi tutte le responsabilità del caso.

Lele Mora a Live Non è la d’Urso: la verità su Massimiliano Morra al GF Vip

Lele Mora è assolutamente convinto di ciò che ha rivelato a Live Non è la d’Urso, affermando che questo noto personaggio, di cui non ha voluto fare il nome, avrebbe promesso, e di conseguenza ci è riuscito visto dove si trova attualmente, a Massimiliano Morra che sarebbe stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

“Lui non è gay, come tutti stanno insinuando” ha affermato Lele Mora a Live Non è la d’Urso. “E’ stato con un lui per avere alcuni incarichi nella sua carriera” ha spiegato. “Questa persona gli aveva promesso di fare il Grande Fratello e ci è riuscito, visto che lui è lì” ha concluso l’ex talent scout su Massimiliano, che ha insinuato il dubbio su Adua Del Vesco

Lele Mora ha smascherato Massimiliano Morra, rivelando una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. Anche se a Pomeriggio 5 si era discusso su tale gossip, che girava in rete già da qualche tempo, prima della conferma da parte dell’ex manager. Alfonso Signorini affronterà l’argomento durante la diretta del Grande Fratello Vip di domani?