Maria De Filippi è da 25 anni al fianco di Maurizio Costanzo ma ci fu un periodo in cui era soltanto la sua amante: ecco come venne scoperta.

Oggi Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una coppia solida e affiatata, che ha attraversato e superato ben 25 anni di relazione.

La loro storia però è nata in maniera molto turbolenta a causa del fatto che, nel momento in cui conobbe Maria De Filippi, Maurizio Costanzo era sposato con Marta Flavi. Il matrimonio con la Flavi durò pochissimo, solo un paio d’anni e, quando Maria e Maurizio cominciarono la loro storia, evidentemente era già in crisi.

Maria si trovò quindi nella difficilissima posizione di essere “la donna di troppo”: un ruolo che non si addice di certo alla sua indole forte e al suo carattere deciso. Si può solo immaginare quindi quanto sia stato difficile per lei vivere le accuse di Marta Flavi, che una sera “beccò” i due amanti al telefono e si intromise a gamba tesa per chiarire finalmente la situazione.

Maria De Filippi: “Ero l’amante di Costanzo, mia madre tentò di proteggermi”

Si erano incontrati per caso a Venezia: all’epoca Maurizio Costanzo era stato invitato a gestire, in qualità di moderatore, un convegno sulla pirateria cinematografica in un periodo in cui le videocassette pirata erano diffusissime. La De Filippi avrebbe partecipato allo stesso convegno come giornalista.

In quell’occasione Maurizio notò Maria e la invitò a lavorare per lui, senza sapere che in realtà Maria non nutriva per lui alcuna simpatia. “Lo vedevo in televisione e faceva sempre domante scomode, metteva le persone in imbarazzo” ha confessato Maria durante la sua intervista con Mara Venier negli studi di Domenica In.

Nonostante l’antipatia iniziale, nonostante la grande differenza d’età e soprattutto nonostante il matrimonio di Costanzo, i due cominciarono a frequentarsi stabilmente in maniera clandestina.

Le cose andarono avanti per un po’, fino a che in maniera del tutto casuale Marta Flavi “intercettò” una telefonata tra Maurizio e Maria. All’epoca non esistevano ancora i telefoni cellulari e i due amanti stavano parlando attraverso la linea telefonica di casa. La moglie di Costanzo alzò il telefono e ascoltò la conversazione tra suo marito e la sua amante. A quel punto decise di intervenire con grande classe, dicendo al marito: “Se metti giù parliamo un secondo”.

Quel momento fu estremamente traumatico per Maria De Filippi, che lo racconta ancora con grande dispiacere: “Quel giorno per me fu un disastro” ha raccontato a Mara Venier. “Mi chiesi cosa sarebbe successo. Passò tutta la notte e io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dirlo a sua moglie”.

Rendendosi conto di quello che stava succedendo a sua figlia, la madre di Maria decise di intervenire con grande decisione e il giorno successivo telefonò a Maurizio Costanzo. “Gli chiese che intenzione avesse con sua figlia” ha spiegato Maria, che ha ricordato con grande tenerezza il tentativo di sua madre di “difenderla” da un uomo poco onesto.

Fortunatamente per tutti, le cose sono andate molto diversamente da com’erano cominciate. Maurizio Costanzo ha dimostrato in tutti i modi di amare profondamente Maria, tanto da rimanere al suo fianco per ben 25 anni di matrimonio. Si tratta dell’unione matrimoniale più lunga in assoluto per il giornalista, che prima di Maria ha sposato altre tre donne: Lori Sammartino (una fotoreporter che aveva ben 14 anni più di Maurizio), Flaminia Morandi (la giornalista divorziò dal marito per sposare Costanzo e infine gli diede i suoi due figli naturali, Camilla e Saverio) e infine ovviamente Marta Flavi. Quest’ultima tempo fa spese parole molto dure in merito alla sua unione con Costanzo: “Lui è felice con Maria De Filippi e io sono molto felice con il mio nuovo amore. […] Se non me lo ricordasse qualcuno che ho sposato Maurizio io non me lo ricorderei, sono passati secoli”. I “secoli” a cui fa riferimento la Flavi in realtà sono circa 30 anni: i due rimasero sposati poco più di un anno, tra il 1989 e il 1990. Appena un anno prima di sposare la Flavi Costanzo aveva divorziato dalla madre dei suoi figli, segno che il giornalista è sempre stato abituato a passare con facilità da una donna all’altra.

Per quanto riguarda la storia con Maria, invece, Maurizio Costanzo ha sempre dichiarato che fu chiaro fin da subito che Maria fosse la donna della sua vita: “È scattata la magia. Maria era quella che aspettavo da sempre” ha dichiarato, facendo anche una dichiarazione tenerissima in merito al motivo per cui la morte gli fa così paura. I due si sono sposati nel 1995 e nel 2004 avevano già adottato l’amatissimo figlio Gabriele, bambino che avevano tenuto in affido per i due anni precedenti.