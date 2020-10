Tommaso Zorzi ha criticato l’atteggiamento di Enock Barwuah al GF Vip, lui non ha reagito bene ed è scoppiato.

Tempo di discussioni e confronti al GF Vip! Alcuni concorrenti, tra cui Zorzi, non hanno mancato nel manifestare la poca partecipazione di alcuni personaggi all’interno delle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Tra questi ovviamente c’è Enock, il fratello di Mario Balotelli, che è sempre stato piuttosto in disperate rispetto a quello che succede tra i vari concorrenti.

L’atleta però non è rimasto particolarmente contento della critica ricevuta e nemmeno l’ha presa come uno sprono per migliorare il suo atteggiamento nel programma, visto che come Massimiliano Morra, che ha insinuato il dubbio su Adua, rimane sempre un po’ in disparte ed ha chiarito che lui non è assolutamente come Tommaso Zorzi e che non vuole in alcun modo farsi i fatti degli altri.

Tommaso gli ha fatto notare che lui si limita semplicemente a commentare le cose che accadono durante il corso del programma, in quanto qualsiasi cosa viene detta in diretta diventa di dominio pubblico e non esiste il concetto di privacy in un reality show come questo. Myriam Catania è intervenuta, così come Stefania Orlando, per prendere le difese dell’influencer, ma Enock è sembrato non capire e si è lasciato andare ad uno sfogo dai toni decisamente poco pacifici.

Enock ha perso la calma dopo le critiche di Tommaso Zorzi al GF Vip e Myriam Catania non ha potuto fare a meno di fargli notare che i suoi toni erano piuttosto aggressivi tanto da metterle paura.

Tommaso Zorzi fa una precisazione su Enock al GF Vip, lui sbotta: “Hai due facce”

Enock non solo ha difficoltà nel comprendere i discorsi, ma è anche molto aggressivo.#gfvip pic.twitter.com/KVa5ReBphO — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) October 11, 2020

Tommaso Zorzi ha fatto una precisazione su Enock ed altri concorrenti nella casa, ma quest’ultimo non ha reagito bene affermando che non ha alcuna intenzione di cambiare per le dinamiche del gioco.

“Come mi vedete qua, sono così anche nella vita reale!” ha esordito lui, giustificando la sua poca partecipazione nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. “Gli autori hanno chiamato Tommaso nel cast perché sanno che in una situazione di noia lui è in grado di ravvivarla” è intervenuta Myriam Catania. “Cosa che tu non farai mai“ ha aggiunto tagliante, mentre l’influencer faceva notare che loro stanno lavorando nel reality show e il loro compito è quello di intrattenere il pubblico e non di annoiarlo come fanno il calciatore e Massimiliano Morra, che lo ha accusato di essere falso perché sempre partecipe nelle varie questioni.

“Enock, noi non ti stiamo dicendo nulla di così grave e tu sei aggressivo” ha replicato Zorzi, che ha fatto una confessione intima sul suo passato. “Non lo sono” ha prontamente replicato lui. “Sì che lo sei, anche un po’ meno” è nuovamente intervenuta Myriam Catania. “Mi metti quasi paura!“ ha aggiunto.

“Non è che perché mi vedi nero e grosso allora sono una persona aggressiva“ si è giustificato lui. “Ma cosa c’entra che sei nero?“ ha chiesto Tommaso, non capendo cosa c’entrasse il suo colore della pelle con l’atteggiamento assunto nel rispondere alle critiche ricevute.

La discussione tra Tommaso Zorzi ed Enock al GF Vip è andata avanti per le lunghe. Anche se i due sembrerebbero, almeno in apparenza, aver chiarito, ma sicuramente Alfonso Signorini nella diretta di domani sera riprenderà il discorso.