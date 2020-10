Tommaso Zorzi vittima di violenza dall’ex: “Una maschera di sangue”

Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip 2020, svela di essere stato vittima di violenza da parte di un ex: “Ero una maschera di sangue”.

Forte racconto di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer si apre con Stefania Orlando e parla della violenza subita da parte di un ex compagno. Un momento di verità fortissima quello di Tommaso che si lascia andare ad una confessione molto dolorosa. “Dopo quello che mi ha fatto, non mi fido più di nessuno”, racconta Tommaso guardando nel vuoto.

Tommaso Zorzi racconta le violenze subite dall’ex compagno: choc al Grande Fratello Vip 2020

Sono parole forti quelle di Tommaso Zorzi che lasciano senza parole Stefania Orlando che ascolta lo sfogo dell’influencer con cui sta nascendo una forte amicizia.

“Per me è stato traumatico. In più per la società è diverso se capita ad un uomo o a una donna, nel mio caso è ancora più difficile parlarne nel mio caso. Questa cosa è successa tra due uomini. […] Non è facile ricordare. Diciamo che è come se avessi rimosso. Non so dirti se è durata 10 minuti o 15 o 20. Ho rimosso per proteggermi. Ero con tutti i suoi amici e nessuno faceva niente. Era in azione e nessuno ha fermato nulla. I taxi non mi caricavano perché ero una maschera di sangue. Ho chiamato l’autista di una mia amica, lei era a New York. Io ero rimasto solo e insanguinato”.

Tommaso svela di non averne mai parlato per paura di perdere la propria dignità di uomo: “Non ne ho mai parlato con nessuno perché ammettere di aver subito una cosa così da un altro uomo è come se inficiasse la mia dignità. Io ero il doppio di lui ma non ho mai reagito con la violenza”.

Stefania Orlando le ricorda che la violanza non ha differenze ed è sempre la stessa sia che a subirla sia un uomo che una donna. Dopo la toccante confessione sul tentativo di violenza subita da parte di Maria Teresa Ruta, è arrivata anche quella di Tommaso Zorzi.