Misure anti covid: mascherine per chi fa attività motoria all’aperto

Dal Viminale nuove informazioni circa le disposizioni anti covid da adottare. Le novità sull’utilizzo delle mascherine.

Oggi si è tenuta la riunione del comitato tecnico scientifico circa le misure da adottare concretamente in questa fase così complicata.

Per domani, invece, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato le Regioni e gli enti locali per fare il punto con governatori e rappresentanti dei territori sulle misure che entreranno nel nuovo Dpcm.

Il governo parrebbe velocizzare i tempi e il dpcm con le nuove misure anticovid potrebbe arrivare già lunedì.

Per quanto riguarda la soluzione delle mascherina all’aperto se ne era già discusso precedentemente.

Oltre quelle riportate di seguito, tra le ipotesi lo stop agli sport di contatto come il calcetto, limiti a raduni, riti e feste anche in casa.

Non solo, al vaglio ci sarebbe l’ipotesi di alzare al 70% la quota del personale della Pubblica amministrazione in smart working, risultato a cui auspicherebbe il governo.

Mascherine all’aperto e attività motoria

Secondo quanto dichiarato chi fa attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina.

Questo è quanto riportato dal Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso.

Un chiarimento doveroso vista la confusione creatasi.

La disposizione che prevede l’uso della mascherina secondo quanto dichiarato dal capo di Gabinetto esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.

Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall’obbligo di utilizzare la mascherina erano esentate le persone che stanno svolgendo attività sportiva o motoria mentre nel testo pubblicato in Gazzetta sono risultati esenti solamente coloro che fanno attività sportiva.

Successivamente il Viminale ha precisato che chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina.

Ecco quindi il chiarimento più importante a riguardo. Per attività motoria, sottolinea il ministero, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva.

Quindi, in conclusione jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina.

Seguiranno aggiornamenti circa le ulteriori novità.