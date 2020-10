Massimiliano Morra massacrato al GF Vip, la fidanzata: “E’ uno schifo”

Massimiliano Morra è stato accusato di essere stato con un produttore per fare il GF Vip. La sua fidanzata è intervenuta per difenderlo.

Massimiliano Morra è uno dei concorrenti più di discussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non perché si è messo in gioco nelle dinamiche della casa più spiata d’Italia, ma perché sul suo conto non fanno altro che uscire continui scoop.

Ieri sera Lele Mora a Live Non è la d’Urso ha rivelato che il bell’attore sarebbe andato a letto un produttore per entrare nella casa, lanciando un vero e proprio scoop in prima serata. Massimiliano, ovviamente, non è a conoscenza di quello che sta succedendo fuori le mura del reality show e non può difendersi dalle continue che escono sul suo conto, ma a farlo ci ha pensato la sua fidanzata.

Dalila Mucedero, questo è il suo numero, non ha potuto non mostrare tutto il suo sdegno attraverso il suo profilo social, smentendo categoricamente quanto detto non solo ieri sera ma negli ultimi giorni su Massimiliano, trovando il tutto di una cattiveria assurda nei suoi confronti.

La fidanzata di Massimiliano Morra lo ha difeso al GF Vip, rimanendo senza parole da quella che ha definito essere la cattiveria delle persone.

GF Vip, Dalila Mucedero difende Massimiliano Morra: “Noi siamo più forti”

Dalila Mucedero ci ha tenuto a difendere Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip che, come anticipato, non è assolutamente a conoscenza di quello che si dice sul suo conto neri vari salotti televisivi e sicuramente, una volta che il suo percorso nella casa più spiata d’Italia sarà giunto al termine, dovrà fare i conti con quella che sarà un brutto impatto con il ritorno alla vita di sempre.

“Per tutte le cose che sto ascoltando da quattro settimane a questa parte dico solo una parola: schifo“ ha esordito la fidanzata di Massimiliano, tra l’altro lui durante la scorsa diretta di venerdì ha insinuato il dubbio su Adua Del Vesco. “Ho capito che la cattiveria delle persone è in grado di superare ogni limite, ma volevo ricordarvi che l’amore può vincere su ogni cosa” ha aggiunto. “Io e Massimiliano siamo più forti di tutte queste bugie“ ha concluso.

Alfonso Signorini, durante la diretta di questa sera, parlerà dei continui gossip che vedrebbero Massimiliano Morra essere andato a letto con un produttore per fare al GF Vip? Staremo a vedere cosa ha in serbo per noi questa sera il conduttore.