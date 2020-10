Come eliminare la culotte de cheval: gli esercizi mirati

La culotte de cheval è un accumulo di grasso che si deposita sull’esterno coscia, tra sedere e fianchi. Scopriamo come si elimina con gli esercizi mirati.

La culotte de cheval è un accumulo di grasso localizzato tra la coscia e il gluteo. In particolare colpisce le donne, a volte anche quelle magre, che però soffrono di una cattiva circolazione.

Questo antiestetico disturbo si forma a causa della ritenzione idrica e si localizza tra coscia e gluteo creando un antipatico cuscinetto, molto difficile da mandar via. Per combatterlo infatti occorre operare su più fronti. Dieta e sport da soli non bastano ma servono anche altri accorgimenti.

Ad esempio è importante controllare la postura ma anche l’abbigliamento. In questo caso però vogliamo spiegarvi gli esercizi mirati attraverso i quali potrete iniziare la vostra battaglia alla culotte de cheval.

Ecco gli esercizi mirati per eliminare la culotte de cheval

La culotte de cheval è un fastidioso inestetismo che colpisce prevalentemente le donne. A causa degli estrogeni infatti, il sesso femminile è più soggetto degli uomini ad accumulare depositi di grasso difficili da mandare via. Soprattutto nella parte inferiore del corpo.

Altro non è che un accumulo di grasso dovuto alla ritenzione idrica che si forma nella zona tra il gluteo e la coscia. Per eliminarlo occorre operare su diversi fronti. In questo articolo vogliamo fornirvi un circuito da provare per eliminare il grasso localizzato.

In particolare questo workout prevede 3 esercizi da fare tranquillamente anche a casa. Il circuito andrà ripetuto 3 volte e dovrà essere inserito dopo un allenamento più completo per tutta la parte inferiore del corpo, facendo ad esempio un lavoro sui glutei, sulle gambe, e volendo sui polpacci.

1) Il primo esercizio è un ‘side left lift’ seguito da un affondo dietro incrociato. Una gamba leggermente piegata, l’altra fuori. Andiamo ad eseguire le ripetizioni per 30 secondi senza pausa. Prima con una gamba e poi altri 30 secondi con l’altra.

2) Nel secondo esercizio si parte in quadrupedia, gamba 90 gradi la porto verso l’esterno. Faremo 30 secondi da un lato e 30 dall’altro. Facciamo attenzione a tenere il piede a martello.

3) Infine, nel terzo esercizio mantengo la stessa posizione del secondo con la variante di portare fuori una gamba che dovrà essere tesa. A questo punto faremo dei piccoli movimenti andando su e giù con la gamba. Le ripetizioni dovranno essere 30 secondi da un lato e 30 dall’altro.

Ora ripetiamo tutto per 3 volte.