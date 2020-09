Come avere polpacci definiti: gli esercizi per allenarli con risultati

I polpacci sono un gruppo muscolare spesso trascurato nell’allenamento dalle donne. Ecco gli esercizi per averli definiti.

Spesso le donne tendono a trascurare i polpacci quando si allenano. Le parti del corpo a cui viene data la precedenza sono infatti i glutei, le cosce e la pancia.

Avere però un polpacci ben definiti è importante per dare armonia a tutta la gamba e per una questione di proporzioni. Non c’è niente di peggio infatti che avere un quadricipite muscoloso e un polpaccio magro magro.

Quando saliamo su un paio di tacchi i polpacci salteranno subito all’occhio. E se da un lato è bene non strafare con questo muscolo, dall’altro averlo ben delineato altro non è che un piacere per la vista.

Ecco come avere polpacci ben definiti con pochi e semplici esercizi

I polpacci spesso trascurati nell’allenamento delle donne, sono invece una parte importantissima della gamba che non va assolutamente dimenticata.

E se da un lato c’è chi vuole cercare di assottigliarli, dall’altro lato c’è chi invece desidera potenziarli perché troppo esili rispetto al resto della gamba ben definita e allenata.

Ma scopriamo come sono fatti i polpacci. Sono formati da due muscoli il gastrocnemio e il soleo che entrambi formano il tricipite della sura.

Non è sempre semplice allenare questo tipo di muscolo, perché spesso per ottenere dei risultati ci vuole tempo e sacrificio. Di sicuro c’è chi nasce già avvantaggiato con polpacci ben sviluppati. Per coloro che però non hanno questa fortuna, l’unica possibilità di avere polpacci ben definiti è di allenarli costantemente eseguendo esercizi mirati.

Con questo video tutorial possiamo allenare i nostri polpacci in maniera semplice ma efficace. E se avremo lavorato bene di sicuro il giorno dopo sentiremo i nostri polpacci bruciare. Si tratta di un esercizio unico, il calf raise, in 6 posizioni diverse, ciascuna della durata di un minuto, a corpo libero, senza l’ausilio di nessun attrezzo. Ecco gli esercizi da fare.

1) Si parte in piedi a gambe unite e si tirano su i talloni andando sulle punte. Continuare per 1 minuto.

2) Stessa posizione ma con i piedi a 45 gradi si ripete ancora lo stesso esercizio. Ovvero si fa su e giù con i talloni, andando sulle punte e riscendendo per 1 minuto.

3) Si cambia ancora la posizione dei piedi. Stavolta a piedi uniti e leggermente chiusi all’indentro con i due alluci che quasi si toccano. Ripetere l’esercizio per un altro minuto, andando sempre su e giù sulle punte.

4) Ora a gambe divaricate, con i piedi dritti, stesso movimento per un altro minuto.

5) Sempre a gambe divaricate, stavolta apriamo i piedi a 45 gradi e andiamo ancora su e giù per un altro minuto.

6) Infine, ancora a gambe divaricate, stavolta mettiamo i piedi all’indentro, e ripetiamo l’esercizio per un altro minuto.

Un workout all’apparenza molto semplice e alla portata di tutti ma che risulterà efficace per delineare i vostri polpacci.

Per rendere l’esercizio più difficile e ancora più efficace potremo utilizzare anche dei manubri.

