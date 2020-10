Cicogna al Grande Fratello Vip? “Nata per fare la mamma”

Cicogna in arrivo al Grande Fratello vip 2020? “Sono nata per fare la mamma. Sento di avere un forte istinto di maternità”.

Cicogna in arrivo al Grande Fratello vip 2020? Voglia di maternità nella casa più spiata d’Italia. Circondata da tante mamme, Adua Del Vesco svela di avere una grande voglia di diventare mamma. Adua, infatti, all’amica Dayane Mello confessa di avere un forte istinto di maternità e di volere avere un figlio presto volendo essere una mamma giovane.

Adua Del Vesco presto mamma? “Ho questo desiderio perchè vorrei essere una mamma giovane”

Tra Adua Del Vesco e Dayane Mello è nata un’amicizia speciale e all’amica l’attrice ha raccontato di voler diventare presto mamma. Fidanzata da anni con Giuliano, Adua racconta di volere presto un figlio per essere una mamma giovane e avere la possibilità di crescere con lui.

“Io sono nata per fare la mamma”, ammette con dolcezza la Del Vesco. Un desiderio che, però, Giuliano non sembrerebbe avere ancora. “Lui ancora non vuole, ne abbiamo parlato. Ho questo desiderio perchè vorrei essere una mamma giovane, sento di avere un forte istinto di maternità”.

Dayane, già mamma di Sofia che ha sentito al telefono, non nasconde di voler avere un altro figlio, ma prima vorrebbe trovare una stabilità economica e sentimentale. “Dagli errori bisogna imparare per cui prima devo trovare una stabilità”.

Myriam Catania incinta? Test di gravidanza al Grande Fratello Vip

La cicogna, in realtà, potrebbe essere già in volo sulla casa del Grande Fratello vip 2020. Myriam Catania, infatti, dopo aver accusato un leggero malessere, ha immediatamente pensato che fosse incinta e avrebbe chiesto un test di gravidanza per scoprire la verità. su twitter, gli utenti fanno tutti il tifo per lei e sperano che la Catania sia realmente incinta.

Quindi in sintesi:

– Matilde ha fatto finta di vomitare e Myriam le ha chiesto se fosse incinta

– A Myriam veniva da vomitare e ha pensato potesse essere incinta

– Dayane ha vomitato davvero#Gfvip pic.twitter.com/iy05f8uhKu — 🍀🐍 (@Caalliope) October 11, 2020

io continuo a pensare a Myriam che vedendo Matilde stare male come prima cosa le chiede “ma sei incinta?” e poi dice di sospettare di esserlo lei, mi dovete riprendere perché sono a terra dalle risate.#GFVIP — auro|baci stellari (@darveyfeels_) October 11, 2020

In effetti una gravidanza scoperta in diretta manca in quest’edizione. Daje Myriam, che potente che sei#gfvip — MaryMary24 (@MaryMary242) October 11, 2020

Già mamma del piccolo Jacques, nato dal suo amore con Quentin Kammermann, Myriam diventerà presto mamma per la seconda volta?