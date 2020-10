Lutto per Caterina Balivo, struggente annuncio: “Se ne è andato”

Lutto per Caterina Balivo, la conduttrice fa uno struggente annuncio e non trattiene le lacrime: “Se ne è andato”.

Caterina Balivo non trattiene le lacrime e fa uno struggente annuncio sui social. La conduttrice, non trattenendo il dolore, con una serie di storie pubblicate su Instagram, annuncia la scomparsa dell’amato coniglietto di famiglia, amico di giochi del suo bambino, Guido Alberto. Una perdita che la Balivo e la sua famiglia non si aspettavano come spiega lei stessa sui social.

Lutto per Caterina Balivo: le lacrime per il coniglietto

Brutto weekend per Caterina Balivo che, insieme alla famiglia, ha ricevuto una brutta notizia. “Stamattina siamo venuti qui al mare e il signore che vive qui ci ha comunicato che il nostro coniglio se ne è andato”, ha raccontato su Instagram la Balivo non nascondendo le lacrime per la perdita del grazioso animale e svelando che non si sarebbe mai aspettata questa perdita. Un grande dolore per la conduttrice e la sua famiglia che si erano affezionati al piccolo coniglietto con cui giocavano i suoi bambini.

La conduttrice, poi, tra le storie, ha pubblicato una foto del coniglietto con un messaggio: “Una settimana fa ti sei divertito con il tuo padroncino Guido Alberto. Ti vorremo sempre bene. Manco tanto ai tuoi fratelli”, ha aggiunto Caterina che, dopo aver asciugato le lacrime versate per il coniglietto, ha consolato i suoi bambini aiutandoli a ritrovare il sorriso.

La perdita di un animale rappresenta sempre un grande dolore per la famiglia in cui è cresciuto. Qualche giorno fa, a piangere la morte della sua adorata cavalla è stata Elettra Lamborghini che ha detto addio alla sua amica con cui ha trascorso 16 anni di vita condividendo con lei i momenti più belli della sua adolescenza. Oggi, purtroppo, lo stesso dolore, lo sta vivendo la Balivo che, dopo l’addio a Vieni da me e, in attesa di progetti televisivi che la convincano, si sta dedicando totalmente alla sua famiglia trascorrendo con i suoi bambini ogni istante.