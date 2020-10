Quentin Kammermann, compagno di Myriam Catania e padre del figlio jacques, dopo la proposta di matrimonio, incoraggia la fidanzata.

Quentin Kammermann è il compagno di Myriam Catania e l’uomo che è pronto a sposare la nipote di Simona Izzo appena uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Definito un poeta maledetto con i capelli biondi e gli occhi azzurri dalla compagna, Quentin è diventato immediatamente popolare dopo l’ingresso nella casa di Myriam che, sin dal primo giorno di permanenza, ha parlato del loro amore e del frutto del loro amore, il piccolo Jacques di cui la Catania è totalmente innamorata.

Quentin Kammermann, il compagno di Myriam Catania le chiede di sposarla e le lancia messaggi sui social

Quentin è entrato nella vita di Myriam Catania un anno dopo la fine del matrimonio con Luca Argentero. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato immediatamente alla nascita del piccolo Jacques.

“Io e Quentin ci siamo incontrati per caso a Ibiza. Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”, ha dichiarato la Catania in una recente intervista come si legge su Fanpage.

Quentin, in queste settimane, si sta occupando del piccolo Jacques e, per rassicurare la compagna, sempre più in crisi all’interno della casa, le ha fatto anche una proposta di matrimonio. Dopo essersi appostato all’esterno della casa, Quentin ha chiesto a Myriam di sposarlo ricevendo un grande sì.

Visualizza questo post su Instagram Melt 🤤❤️ @justmyriamcat #myriamcatania Un post condiviso da Quentin (@thenameoftheguyisquentin) in data: 13 Set 2020 alle ore 1:22 PDT

“Amore, non mollare ♥️ Io sono lì sempre vicino a te. Spero che tu possa sentirlo. È propio quando sorge il dubbio che dobbiamo raddopiare la nostra tenacia”, ha scritto poi su Instagram.