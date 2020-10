Proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip 2020 per Myriam Catania, spiazzata dalle urla del fidanzato Quentin Kammermann.

Proposta di matrimonio per Myriam Catania nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice e doppiatrice è stata letteralmente spiazzata dalle urla del fidanzato Quentin Kammermann mentre si trovava in giardino. Il compagno della nipote di Simona Izzo, munito di megafono, si è recato all’esterna della casa di Cinecittà per dichiarare tutto il suo amore alla compagna nonchè madre di suo figlio, Jacques che ha 3 anni. Come ha reagito la Catania di fronte all’inattesa proposta di matrimonio del quo Quentin?

Proposta di matrimonio per Myriam Catania al Grande Fratello Vip 2020 dal fidanzato Quentin Kammermann: la risposta di lei

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, non c’è stato giorno in cui Myriam Catania non abbia pensato al compagno Quentin e al figlio jacques di cui sente fortemente la mancanza. L’attrice ha versato tante lacrime per i suoi, due grandi amori di cui sente profondamente la mancanza, ma oggi, ha versato lacrime di felicità quando Quentin Kammermann si è presentato fuori dal bunker di Cinecittà con un megafono chiedendo alla compagna di sposarla.

Una scena romantica che, tuttavia, il Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di censurare mostrando un’altra zona della casa. Come documentano i vari tweet degli utenti sui social, tuttavia, la risposta di Myriam è stata facilmente interpretabile. Myriam, infatti, ha urlato “sì” non nascondendo l’emozione per il momento speciale vissuto.

Negli scorsi giorni, su Instagram, Quentin ha dedicato un dolcissimo meraviglioso a Myriam che, nella casa, continua a ribadire il suo grande amore per il compagno e il figlio.

“Se ami un fiore, non raccoglierlo. Perché se lo raccogli muore e smette di essere ciò che ami. Quindi, se ami un fiore, lascia che sia. L’amore non riguarda il possesso. L’amore riguarda l’apprezzamento”, ha scritto il fidanzato della Catania su Instagram.



La coppia, dunque, convolerà presto a nozze? In attesa di scoprirlo, la Catnia spera di superare la nomination che la vede al televoto con Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra.