Eva Grimaldi: “Mi drogavo per restare magra” e su Garko: “L’avrei sposato”

Eva Grimaldi, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato del suo difficile passato per poi svelare che voleva una famiglia da Gabriel Garko.

Eva Grimaldi è tornata di recente al centro del gossip a causa del coming out di Gabriel Garko, con cui è stata fidanzata qualche anno prima che lei si sposasse con Imma Battaglia e lui facesse coming out al Grande Fratello Vip.

L’attrice, recentemente intervistata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha raccontato del suo rapporto con l’attore, senza tralasciare alcune rivelazioni sul suo passato. Un passato doloroso, che ha influito e non poco sul suo attuale presente.

“Fin da bambina ho sempre desiderato fare l’attrice e ho sempre fatto di tutto per poter realizzare il mio sogno” ha esordito l’attrice, di recente è stata la protagonista di un retroscena di Garko. “Con il passare del tempo iniziai poi a frequentare brutte persone a Roma ed iniziai ad assumere anfetamine per essere magra“ ha spiegato a cuore aperto. “Avevo smesso di mangiare e non riuscivo nemmeno più a dormire” ha aggiunto per poi ammettere di aver avuto parecchi problemi con il suo aspetto fisico pur di aderire al classico modello femminile che si pretendeva dalle donne appartenenti al mondo dello spettacolo.

“Mi sono rifatta 8 volte il seno“ ha ammesso. “Ho sofferto di dislessia, ero anche balbuziente ma era così bella e nessuno ci faceva caso” ha concluso.

Eva Grimaldi ha fatto uso di droghe per restare magra e ha frequentato brutti ambienti durante l’inizio del suo percorso, ma fortunatamente è riuscita a risalire dal fondo.

Gabriel Garko, Eva Grimaldi ammette: “Volevo un figlio da lui”

Eva Grimaldi, come anticipato, durante il corso dell’intervista ha anche parlato del suo rapporto con Gabriel Garko. I due, nonostante abbiano finto una relazione, hanno un ottimo rapporto ed un sentimento profondo che li lega.

“E’ vero, la nostra storia è stata creata a tavolino ben 14 anni fa” ha esordito l’attrice, che ha fatto un gesto per Adua Del Vesco per il GF Vip. “Tra noi non c’è mai stato un rapporto carnale, ma lui aveva bisogno di me ed io l’ho sempre protetto“ ha ammesso.

“Io e Gabriel siamo legati da un profondo amore. Amore che dura tutt’oggi e che va al di là di ogni cosa” ha proseguito. “Io me lo sarei sposato o ci avrei addirittura fatto un figlio“ ha concluso senza peli sulla lingua.

Eva Grimaldi ha rotto il silenzio su Gabriel Garko, di cui Lory Del Santo ha confidato un retroscena, confermando che nonostante la loro relazione fosse stata costruita a tavolino, ed entrambi abbiano poi scoperto interessi diversi, il loro amore dura ancora oggi e durerà per sempre.