Myriam Catania crolla al GF Vip: il web la critica, Simona Izzo la difende

Myriam Catania crolla e piange al Grande Fratello Vip: il popolo del web critica la sua scelta, ma la zia Simona Izzo la difende.

Crollo di Myriam Catania al Grande Fratello Vip 5. L’attrice e doppiatrice non sopporta la lontananza dal figlio Jacques e dalla famiglia e, dopo un primo sfogo, si lascia andare ad un pianto disperato in piscina. Le lacrime della Catania, però, scatenano le critiche del web e la zia Simona Izzo, pubblicando una sua foto mentre piange, spiega che, da mamma, sente la mancanza del suo bambino.

Il web critica Myriam Catania al Grande Fratello Vip: Simona Izzo difende la nipote

Sola in piscina, Myriam Catania pensa ai suoi affetti e si lascia andare alle lacrime. “Mi mancate tanto” dice rivolgendosi alla telecamera “è troppo difficile non ce la faccio”, aggiunge l’attrice che si era già lasciata andare ad un pianto poche ore dopo l’ingresso nella casa.

Pur cercando di non pensare a ciò che ha lasciato andare, distraendosi nella casa con allenamenti, ma anche recitando degli splendido monologhi teatrale, l’attrice e doppiatrice non riesce a godersi totalmente l’avventura nella casa. Myriam, infatti, ammette di sentire tantissimo la mancanza della famiglia, in particolare del figlio e della madre.

“E’ così difficile, magari ci vuole solo un po’ di tempo per abituarsi, è come se tutto fosse amplificato cento volte di più. Sembra più facile di quello che pensate”, aggiunge. ùSu Instagram, la zia Simona Izzo ha pubblicato una sua foto scattata in un suo momento di sconforto, scrivendo: “Le manca suo figlio Jacques di 3 anni”, scrive la Izzo, sorella della madre di Myriam, Rossella.

Il popolo del web, però, non risparmia critiche all’attrice e doppiatrice: “Siete un impero, mi chiedo perché partecipare a certi programmi”, scrive qualcuno. “Io non voglio criticare per carità, è una bravissima attrice e non aveva bisogno del GF. E’ naturale che non riesca a stare senza suo figlio!!! È’ una MADRE”, aggiunge qualcun altro. E ancora: “Ma che entrano a fare?”, “Perché è entrata sapendo di soffrire per la mancanza del figlio?”.