Giuliano Julian Condor, fidanzato Adua Del Vesco: chi è

Giuliano Julian Condor è il fidanzato di Adua Del Vesco, il ragazzo che gli è stato vicino durante il periodo dell’anoressia: ecco chi è.

Giuliano, conosciuto su Instagram come Julian Condor, è il fidanzato di Adua Del Vesco. La storia d’amore tra i due è nata tanto tempo fa. Come ha spiegato Adua nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si conoscono da quando erano giovanissimi. Dopo essersi persi di vista per i percorsi di vita diversi che avevano scelto, si sono ritrovati ed oggi sono innamorati e felici.

Giuliano è il ragazzo che è stato vicino ad Adua nel momento più difficile della sua vita, quello in cui ha combattuto contro l’anoressia. I due vivono a Milano e del fidanzato, nella casa più spiata d’Italia, l’attrice ha detto che è italo-tedesco avendo il padre siciliano e la madre tedesca.

Giuliano Julian Condor, fidanzato AduaDel Vesco: un amore incredibile

“Un amore incredibile”: lo ha definito così Adua Del Vesco il sentimento che nutre per il fidanzato Giuliano di cui ha parlato nella casa del Grande Fratello Vip durante una conversazione con Andrea Zelletta.

“Quando sono stata male mi ha dimostrato di tenere tanto a me perchè io ero orribile. La gente mi guardava per strada schifata perchè a 30 kg ero solo ossa. Non riuscivo nemmeno a camminare e lui camminava per strada con me dandomi la mano e a volta baciandomi ed io mi chiedevo come poteva dirmi che ero bella. Non è una persona che me lo dice, ma me lo dimostra. Un’estate non riuscivo nemmeno a camminare e lui mi ha portata al mare, a casa sua, si occupava di me. Prendeva il gommone, mi prendeva di peso perchè io non ce la facevo e mi faceva fare il giro e mi faceva divertire. Un amore incredibile“.

Giuliano e Adua hanno fatto il liceo insieme e si sono fidanzati quando aveva 17 anni. E’ stato il suo primo amore in assoluto e ci sono sempre stati l’uno per l’altra.