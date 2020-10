Andrea Zelletta, scoppia la polemica al GF Vip: “Vedi il pisell*!”

Andrea Zelletta ha scatenato una vera e propria polemica al Grande Fratello Vip, uscendone con una frase infelice verso le mamme della casa.

Andrea Zelletta non ha mai nascosto, anche durante il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne, di essere un ragazzo a cui piace scherzare e rapportarsi con gli altri, ma spesso si supera forse quella sottile linea che non andrebbe mai varcata: quella del buon gusto e del rispetto per gli altri.

Il compagno di Natalia Paragoni, che ha finalmente parlato di lei al GF Vip, mentre le concorrenti provavano alcuni balletti si è lasciato andare a qualche commento di troppo che non è stato apprezzato dal pubblico che seguiva la diretta. Che cosa ha detto?

“Voglio tutte le mamme qui, venite su” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Venite qua, altro che mamme” ha proseguito. “Io vi faccio diventare giovani di nuovo, guarda il pisell*!“ ha concluso.

Lo scivolone di Andrea Zelletta sulle mamme del GF Vip, come anticipato, non è piaciuto ai telespettatori è c’è già chi chiede di prendere provvedimenti alla produzione.

GF Vip, Andrea Zelletta vittima di un malinteso? L’ipotesi

Madonna che schifo, che viscidume d’uomo.

“TUTTE LE MAMME QUI, VENITE VENITE ALTRO CHE MAMME.. VI FACCIAMO DIVENTARE GIOVANI DI NUOVO… VEDI IL PISELLO”

Zozzo. #GFVIP pic.twitter.com/yAqO3easZl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 8, 2020

Andrea Zelletta si è ritrovato al centro dell’ennesima polemica a causa dello scivolone fatto con le mamme del Grande Fratello Vip, ma sul web c’è chi prende le sue difese facendo notare che le parole pronunciate mentre le altre concorrente erano intente a fare le prove dei balletti non sono farina del suo sacco, ma avrebbe semplicemente riportato uno dei tanti sketch comici del duo comico Pio & Amedeo.

Nonostante tutto, il pubblico di Alfonso Signorini, che stasera farà chiarezza sul possibile rientro di Francesca Pepe al GF Vip, vuole che prenda provvedimenti in quanto l’espressione utilizzata non è la più rispettosa né nei confronti della dirette interessate, in particolar modo verso Matilde Brandi, né verso tutte le mamme, che in quanto tali non perdono di certo la loro femminilità perché hanno messo al mondo dei bambini.

Per amore della verità, però, bisogna anche dire che le dirette interessate non sembrano essersi offese più di tanto dal commento ricevuto.

Andrea Zelletta al GF Vip, che è stato il protagonista di uno scivolone di Tina Cipollari, è stato vittima di un malinteso o avrebbe fatto meglio a risparmiarsi una simile uscita nei confronti delle sue compagne di viaggio, che vanno rispettate e non invitate, anche se in maniera ironica, a vedere le sue parti intime?