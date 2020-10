By

Andrea Zelletta ha parlato per la prima volta di Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha detto di lei.

Andrea Zelletta durante il corso del suo viaggio nella casa del Grande Fratello Vip si è aperto abbastanza con il pubblico del piccolo schermo, raccontando inediti e dolorosi retroscena riguardanti la sua vita. Peccato però che l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia mai nominato la sua compagna Natalia Paragoni facendo preoccupare tutti i fan, convinti che qualcosa non stia andando come dovuto nella loro storia d’amore.

Andrea, che l’aveva ignorata durante la diretta di venerdì, ha finalmente rotto il silenzio su di lei, a distanza di settimane, ribadendo il forte legame che lo lega con lei e come sia stato inaspettato per lui trovare realmente l’amore durante l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi su canale 5.

Andrea Zelletta ha rotto il silenzio su Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip, tranquillizzando tutti i loro fan che erano in pensiero per le sorti della loro storia.

GF Vip: Andrea Zelletta chiarisce ogni dubbio su Natalia Paragoni

Andrea Zelletta, come anticipato, ha raccontato ai suoi compagni di viaggio al GF Vip di Alfonso Signorini com’è nata la sua storia d’amore con Natalia Paragoni che, a differenza dei tanti pregiudizi che si può avere sulle relazioni nate nei programmi tv, dura ancora oggi.

“Sono contento di avere al di fuori una ragazza come Natalia. Lei è pulita e genuina” ha esordito l’ex tronista, che si era “dichiarato” a Matilde Brandi. “Prima di lei sono stato con donne più grandi, lei ne ha 22, e onestamente non me l’aspettavo perché ci siamo conosciuti mentre partecipavamo ad un programma televisivo” ha aggiunto. “Lei era scesa per corteggiare un altro ragazzo” ha ammesso, facendo riferimento ad Ivan Gonzalez.

“Io sono entrato nel programma nel ruolo di tronista e quando l’ho vista, lei se ne stava andando perché aveva litigato con l’altro ragazzo, mi ha attirato: aveva uno sguardo diverso da tutte le altre“ ha proseguito Zelletta sulla sua storia con Natalia. “Lì la gente va per farsi vedere ed anche io ero lì per lo stesso motivo ma nella vita non si può mai sapere“ ha continuato l’ex tronista.

“Una volta che abbiamo terminato il nostro percorso a Uomini e Donne, siamo andati a vivere insieme e stiamo da Dio” ha concluso Andrea Zelletta su Natalia Paragoni al GF Vip. “Spero che tutti possano trovare una persona come lei, perché alla fine la semplicità paga” ha aggiunto.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, tra l’altro gli ha dedicato un dolce pensiero sui social, sono più innamorati che mai e l’esperienza al Grande Fratello Vip non li ha allontanati come in molti immaginavano.