Uomini e Donne, Giulio Raselli contro Deianira: “Ma chi cazz* sei?”

Giulio Raselli, dopo la fine della sua storia con Giulia D’Urso di Uomini e Donne, si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro Deianira.

Giulio Raselli è uno dei tronisti di maggior successo nati dal popolare dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Durante il suo percorso negli studi Elios di Roma, Giulio aveva scelto di iniziare una relazione con Giulia D’Urso, ma dopo qualche tempo ed una convivenza le cose non sono andate come sperato e i due si sono lasciati.

A parlare della notizia, ma in generale anche di quelle legate alle vite dei due diretti interessi, è stata Deianira Marzano, che in più di un’occasione ha detto la sua anche in merito ad alcuni atteggiamenti di Giulio, osservando che avrebbe preso parte ad alcune serate, dove si sarebbe dato alla pazza gioia, in cui ci sarebbero stati degli assembramenti.

L’ex tronista non ha reagito di certo bene e sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro di lei.

Giulio Raselli si è scagliato contro Deianira Marzano, accusandola di avere due facce in quanto in privato con lui si comporterebbe in maniera egregia per poi parlarne male in pubblico.

Giulio Raselli, lo sfogo contro Deianira: “Cerca di affossarmi da Uomini e Donne”

Giulio Raselli non ci è andato giù leggero, scagliandosi contro la nota influencer Deianira Marzano che prima di aver pubblicato un articolo sulla rottura tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne li avrebbe avvisati privatamente.

“Non amo queste cose e so che sono stupidate, ma mi danno fastidio” ha esordito Giulio su Instagram. “Lei fa due facce, in privato si è sempre dimostrata molto gentile, ha fatto l’amica chiedendo anche degli scoop, poi quando si rivolge a voi, al pubblico, è completamente diversa” ha proseguito Raselli, tra l’altro Giovanna Abate ha commentato la sua rottura con Giulia.

“Lei ha cercato già di affossarmi quando stavo a Uomini e Donne, voleva rovinarmi il trono, dicendo che io avevo conosciuto Giulia prima a Formentera” ha continuato una furia contro Deianira. “Dice che vado a fare baldoria in giro, che faccio assembramenti quando c’erano 200 persone, tutte con mascherine, in un posto che potevano ospitarne due mila” ha aggiunto. “Ha detto che tra me Giulia c’è un abisso, ma chi cazz* sei?“ ha concluso Giulio Raselli contro Deianira Marzano.

Deianira, che ha lanciato uno scoop su Massimiliano Morra, d’altro canto non se n’è stata di certo a guardare e sul suo profilo Instagram ha definito Giulio Raselli di Uomini e Donne una persona ingrata, in quanto tempo fa sarebbe stata ringraziata perfino dai suoi genitori per la delicatezza dimostrata nei suoi confronti.