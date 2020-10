Dieta con il riso integrale: purificati, mangia sano e segui i nostri consigli

La dieta con il riso integrale può funzionare, ti daremo dei consigli su come strutturarla mangiando sano e in maniera bilanciata.

Chissà se la dieta del riso integrale funziona veramente? Si potrebbero perdere tanti chili? E qual è la struttura alimentare da seguire? Sono tutte domande alle quali ti risponderemo in questo articolo. Si tratta sicuramente di un regime ipocalorico per stare bene, perdere peso, ma c’è dell’altro.

Dieta con il riso integrale

La dieta incentrata su riso integrale consiste in un regime alimentare che consente sicuramente la perdita di peso. Il riso è un alimento altamente disintossicante, ed è perfetto per chi necessita di un regime alimentare ipocalorico. È un alimento ricchissimo di fibre ed è molto indicato per chi soffre di costipazione e paventa problemi reali di stitichezza.

C’è da precisare però che, per ottenere dei risultati, bisogna prediligere il riso integrale rispetto a quello bianco, bollito e raffinato. Il riso integrale è poverissimo di tossine ed è un ottimo alimento per i celiaci, poiché privo di glutine. Ci sono moltissime varianti del riso integrale tra cui il riso venere, il riso nero, il riso rosso, ottimi e versatili per preparare delle insalate e per prendere innumerevoli benefici tra cui il controllo della pressione alta che spesso e volentieri molte di noi devono tenere a bada ma anche per chi soffre di colesterolo alto.

Le preziose proprietà del riso integrale

Il riso è un alimento che contribuisce notevolmente alla perdita di peso ma c’è da precisare una cosa, ad un’alimentazione sana ed equilibrata a base di riso dovrai necessariamente abbinare un’attività fisica regolare e rinunciare a tutti quei prodotti raffinati, di consumo industriale, ricchi di zuccheri e sostanze che ostacolano i tuoi obiettivi.

Cerca di dare spazio ai cibi integrali in generale, non solo al riso ma anche consumando pane 100% integrale, impastando con farine integrali, e mangiando anche pane di segale, estremamente benefico. Tornando al riso, possiamo dirti che possiede un alto potere saziante, ha pochissime calorie, possiede poco sale ed è ricco di fibre. Funge anche da drenante e aiuta la diuresi combattendo quindi la ritenzione idrica, vanta in ultimo delle proprietà dimagranti.

Il regime alimentare focalizzato sul riso integrale

Questo regime alimentare prevede una prima fase di vera e propria depurazione che dura i primi tre giorni. Qui ci si dedicherà a disintossicare l’organismo eliminando tutte le tossine che sono state accumulate precedentemente mediante alimenti raffinati.

Questi ultimi, infatti, sono la causa di problemi di digestione, spossatezza, pancia gonfia e momenti di stanchezza che proprio non ci riusciamo a spiegare.

La seconda fase della dieta con il riso integrale sarà sicuramente più morbida e durerà all’incirca una decina di giorni ma mirerà al dimagrimento. Avremo due fasi, una dedicata alla disintossicazione del nostro organismo, per di più dell’intestino e una fase dedicata alla perdita dei chili di troppo, ad una pancia meno gonfia e a dei miglioramenti in quanto a ritenzione idrica e affini grazie al introduzione del riso, mediante pietanze prelibate, sazianti e con un’armonia tra gli elementi che andremo ad abbinare.

Inizialmente le dosi di riso si aggireranno attorno agli 80 o 90 g non di più per poi arrivare nella seconda fase del regime alimentare fino a 120 g.

La dieta prevederà anche altri moltissimi cereali dal potere saziante, sani, nutrienti, gluten-free, come la quinoa, il grano saraceno, la segale, il miglio e così via.

Dieta con il riso: programma per una settimana

Una dieta sana e bilanciata per assicurarti sempre tanti spunti ed idee da concretizzare in cucina in maniera sana. L’alimento più in voga sarà ovviamente il riso ma potrai variare con tanti altri cereali preziosi.

Lunedì

Colazione

• Crema di riso integrale con un cucchiaino di miele e 30 g di frutta secca a scelta o granola senza zuccheri aggiunti, un caffè Spuntino • Un frutto di stagione a scelta Pranzo • Riso integrale con pachino, rucola e scaglie di parmigiano

Sbollentate rapidamente 10 pomodorini pachino nell’acqua salata dove poi cuocerete la pasta. In una ciotola mescolate i pachino con un cucchiaio d’olio, una manciata abbondante di rucola lavata e asciugata, pochissimo aglio tritato finemente, prezzemolo tritato e un pizzico di scorza di limone tritata. Lasciate insaporire mentre cuociono gli 80 g di riso integrale. Scolate il riso al dente dopo circa 45 minuti e versatelo ancora bollente nel condimento, lasciatelo insaporire per qualche minuto prima di servirlo. Completate il primo piatto con delle scaglie di parmigiano sparse. • Insalata mista con un cucchiaino d’olio evo e succo di limone Spuntino • Un’arancia rossa Cena • Omelette di un uovo farcita con radicchio e 40 g di formaggio spalmabile fresco, cotta con un cucchiaino d’olio evo, melanzane grigliate e 40 g di riso integrale condito con un cucchiaio d’olio evo, origano e pepe

Martedì Colazione • Crema di riso integrale con un cucchiaino di miele e 30 g di frutta secca a scelta o granola senza zuccheri aggiunti, un caffè Spuntino • melagrana o pompelmo Pranzo • Burger vegetariano e 60 g riso integrale • Insalata di pomodori, finocchi e ravanello al basilico con un cucchiaio d’olio evo • una fetta di pane ai cereali (80 g) Spuntino • un’arancia Cena • Riso integrale basmati e fagioli cremoso al sapore di curcuma

Mettete a stufare in padella un trito di cipolla, aglio, peperoncino. Nel frattempo scaldate l’acqua per il riso e salate a bollitura. Schiacciate con una forchetta 100 g di fagioli già cotti. Unite i fagioli alla cipolla e lasciate insaporire. Nel frattempo mettete a lessare 40 g di riso integrale. Stemperate i fagioli con qualche cucchiaio di acqua della pasta, otterrete un composto cremoso. Versate il riso al dente nella padella e portatelo a cottura insaporendo con prezzemolo, una bella manciata di curcuma, sale e pepe quanto bastano. Levate dal fuoco e lasciate raffreddare la ricca minestra per qualche minuto, un cavolfiore al vapore condito con un cucchiaino d’olio evo e limone

Mercoledì Colazione • Crema di riso integrale con un cucchiaino di miele e 30 g di frutta secca a scelta o granola senza zuccheri aggiunti, un caffè Spuntino • Melagrana Pranzo • Riso integrale con zucchine, peperoni e zucca al forno

Mettete a lessare 80 g di riso in acqua leggermente salata, scolatelo e lasciatelo riposare nella pentola. Mentre cuoce arrostite su piastra un peperone rosso e due zucchine, fettine di zucca al forno. Tagliate tutte le verdure a striscioline. Condite il riso tiepido con un cucchiaio d’olio evo, 50 g di ricotta salata, il peperone, la zucca, le zucchine e una manciata di basilico sminuzzato. Lasciate insaporire pochi minuti prima di servire il piatto, insalata mista con un cucchiaino d’olio evo e limone Spuntino • 2 gallette di riso e un’arancia Cena • Filetto di orata (100 g) al vapore con un cucchiaino d’olio evo, limone e prezzemolo • Julienne di carote e rucola con un cucchiaino d’olio evo, limone o aceto

Giovedì Colazione • Crema di riso integrale con un cucchiaino di miele e 30 g di frutta secca a scelta o granola senza zuccheri aggiunti, un caffè Spuntino • 3 fichi secchi Pranzo • Riso integrale basmati (80 g) con crema di broccoli, un cucchiaio d’olio evo, basilico fresco e 30 g di parmigiano grattugiato, insalata di pomodori con un cucchiaino d’olio evo Spuntino • Un pompelmo Cena • Pappa al pomodoro con pomodori freschi e menta, soffriggete nell’olio l’aglio e un grosso ciuffo di basilico tritati. Aggiungete la polpa di pomodoro schiacciata con la forchetta e condite con sale e pepe. Fate cuocere a fiamma media per una ventina di minuti. Aggiungete il pane integrale tagliato a fettine, ricoprite tutto con acqua calda e lasciate insaporire, spegnete e lasciate riposare per un’oretta. Prima di servire mescolate energicamente e se gradite riscaldate. • 40 g di riso integrale condito con un cucchiaino d’olio evo

Venerdì Colazione • Bevanda vegetale di riso integrale, 4/5 gallette di riso integrale con due/tre cucchiaini di crema 100% arachidi, o cioccolato fondente 70% Spuntino • Un pompelmo Pranzo • Insalata di avocado, arancia e melograno e riso,cuocete gli 80 g di riso, tagliate a fettine l’avocado, aggiungete spicchi d’arancia e chicchi di melograno, cospargete il tutto con insalata valeriana e condite con olio evo, limone e un pizzico di sale, cetrioli in insalata con un cucchiaino d’olio e aceto Spuntino • Un grappolino d’uva Cena • Crema di ceci frullati (150 g) con brodo vegetale, 50 g di orzo lesso, un cucchiaio d’olio e peperoncino o paprica • Peperoni e zucca alla piastra con un cucchiaino d’olio evo e limone

Sabato Colazione • Bevanda vegetale di riso integrale, 4/5 gallette di riso integrale con due/tre cucchiaini di crema 100% arachidi, o cioccolato fondente 70% Spuntino • Un centrifugato di carote e rafano con succo di limone Pranzo • Ricotta (80 g) condita con un trito di erbe fresche (basilico, menta, prezzemolo), insalata mista con un cucchiaio d’olio e limone, 2-3 fettine di pane integrale (80 g) Spuntino • Un infuso a base di tè e qualche susina Cena • Vellutata di fave e piselli con basilico e un cucchiaino d’olio evo • Triglie alla marinara con contorno di riso basmati integrale

Affettate 2 cipolle dorate e mettetele a stufare in un tegame coperto insieme ad un cucchiaio e mezzo d’olio evo e un pizzico di peperoncino in polvere, mescolate continuamente. Quando diventano morbide unite qualche pomodorino pachino tagliato a metà, spolverate con un pizzico sale, origano e lasciateli appassire. Quindi disponete nel tegame 4 triglie o 130 g circa di filetti di traglia e fate rosolare da entrambi i lati, sfumate con vino bianco. Portate le triglie a cottura e completate con una spolverata di prezzemolo fresco o di origano e la vostra porzione di riso cotto. • Pane di grano duro o integrale (40 g)

Domenica Colazione • Bevanda vegetale di riso integrale, 4/5 gallette di riso integrale con due/tre cucchiaini di crema 100% arachidi, o cioccolato fondente 70% Spuntino • Un’arancia Pranzo • Insalata di riso integrale (80 g) con un uovo sodo, fagiolini lessati, pomodorini, ravanelli, basilico e un cucchiaio d’olio evo. • Dolcetto di fichi alla piastra con crema di riso integrale

Dividete 2 fichi grandi. Spennellateli con un velo d’olio evo e uno di aceto balsamico. Poi adagiateli su una piastra calda o su pentola antiaderente. Lasciateli appassire da entrambi i lati per 2 minuti circa. Nel frattempo lavorate 30 g di riso integrale già super cotto con un cucchiaino di miele o di sciroppo d’acero o di sciroppo d’agave, frullate e disponete la crema su un piatto. Accanto adagiate i fichi, spennellate anche questi con un velo di miele o sciroppi a scelta e servite. Spuntino • 20/30 g di mandorle Cena • Minestrone misto con riso integrale (50 g) con brodo vegetale, carote e sedano, un cucchiaio d’olio evo • Spinaci al vapore con un cucchiaino d’olio evo e limone

Prima di iniziare una qualsiasi dieta rivolgetevi ad uno specialista. Questa è solo una raccolta dalla quale prendere spunti e idee sfiziose integrando nell’alimentazione di tutti i giorni i riso integrale che fa bene alla salute!