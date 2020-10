Diletta Leotta cambia look: viso in primo piano e capelli top – Foto

Diletta Leotta sempre più bella: la conduttrice sfoggia una piega diversa dei suoi lunghi capelli biondi mettendo in primo piano il viso, foto.

Diletta Leotta continua ad incantare il web e con una storia pubblicata su Instagram ha incantato tutti mostrandosi con i suoi lunghi capelli biondi, assolutamente perfetti, ma con una piega diversa e più morbida. Inquadrandosi, la conduttrice ha messo in evidenza il suo viso regalando ai fans anche un sorriso. Dopo aver posato con un bicchiere di vino come potete vedere nella foto qui in alto, la Leotta fa sognare i fans riprendendosi in un salone di bellezza dove essersi fatta coccolare e sfoggiando una piega perfetta.

Diletta Leotta, il nuovo look piace a tutti

Labbra carnose, naso perfetto e occhi profondi: sono questi i dettagli del viso che Diletta Leotta mette in evidenza mostrando ai suoi 7,1 milioni di followers la piega morbida che ha deciso di fare ai capelli. Tra un impegno e l’altro di lavoro, la conduttrice ha trovato il tempo di coccolarsi un po’ e il risultato finale piace davvero a tutti. I complimenti per lei non mancano mai e, sotto ogni foto, gli aggettivi che fanno riferimento alla sua bellezza sono davvero tantissimi.

Ufficialmente single dopo la fine della storia con Daniele Scardina, la Leotta si gode l’affetto e l’amore di tutti i suoi fans che, oltre a seguirla in campo dove racconta la serie A con outfit che fanno sognare tutti i tifosi come quello formato da minigonna e camicia, la seguono anche in radio e in tutti i suoi numerosi progetti professionali.

Diletta è infatti diventata testimonial anche di un programma d’allenamento insieme a Zlatan Ibrahimovic e, questa mattina, con una canotta aderente, ha esortato tutti a seguire il metodo d’allenamento seguito da lei e Zlatan Ibahimovic facendo cominciare la giornata ai suoi fans nel migliore dei modi.

Del rapporto con Ibrahimovic intorno al quale ci sono stati rumors di diverso tipo, la Leotta ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”, ha chiarito la conduttrice ribadendo di essere assolutamente single.