Ricetta vegetariana | Tomino Burger -VIDEO

Una ricetta vegetariana e davvero sfiziosa, il Tomino burger, un piatto originale, giovane e perfetto per i vegetariani e per chi ama il formaggio.

Se siete alla ricerca di una ricetta veloce, sfiziosa e soprattutto golosissima, non perdere il Tomino Burger, l’alternativa vegetariana al classico hamburger di carne ma anche a quello classico vegetariano preparato con l’hamburger vegetale.

Il Tomino è un formaggio tipico del Piemonte, tradizionalmente fatto con il latte di capra o anche con il latte vaccino. Una pasta cremosa e dal sapore unico e anche molto forte che fa impazzire gli amanti dei formaggi. Perfetto per essere piastrato o grigliato, si presta anche alla preparazione di questo burger unico nel suo genere.

Scopriamo come preparare questa versione di burger molto gustoso con zucca, cime di rapa e pesto.

Come preparare il Tomino Burger | il video tutorial

Per preparare il Tomino Burger, avrete bisogno di:

2 Tomini

2 panini da hamburger ai cereali

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

peperoncino fresco quanto basta

timo quanto basta

Per la zucca

250 grammi di zucca da pulire

sale fino quanto basta

Per le cime di rapa e il pesto

180 grammi di cime di rapa

10 grammi di pinoli

10 grammi di Parmigiano Reggiano DOP

10 grammi di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

sale fino quanto basta

Per prima cosa si dovranno mettere a marinare i Tomini a marinare in una soluzione di olio d’oliva, aglio, timo e peperoncino. Spennellare i tomini su tutta la superficie e lasciarli chiusi in un barattolo di vetro a chiusura ermetica per circa un’ora.

Nel frattempo pulire la zucca e tagliarla a fettine da mezzo centimetro. Dopo aver terminato la marinatura dei tomini, toglierli dal barattolo e inserirvi le fette di zucca per insaporirle assieme ad un pizzico di sale. Mentre la zucca è nel barattolo, riscaldare il forno a 200°C e mettere la zucca su una teglia ricoperta di carta da forno. Far cuocere per circa 20 minuti.

Le cime di rapa andranno lavate e mondate dai gambi, che dovranno essere frullati in un mixer assieme olio d’oliva, sale, pinoli e parmigiano. Le foglie andranno saltate in padella con olio e aglio.

Tagliare i panini a metà e tostarli leggermente in forno. I tomini andranno cotti in una padella a fiamma bassa facendoli dorare in ogni parte. Ora non resta che assemblare il burger.

Sulla parte bassa del panino, spalmare il pesto, poi adagiare la zucca, i tomini e le cime di rapa. Chiudere il panino con la parte di sopra. Non vi resta che guardare il video tutorial!

