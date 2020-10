Belen Rodriguez, il fidanzato perde il controllo: volano bottiglie – FOTO

Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez, ha letteralmente perso il controllo della situazione, lanciando bottiglie dalla macchina.

Belen Rodriguez è tornata di nuovo al centro del gossip. Questa volta Stefano De Martino, presunte crisi e ritorni di fiamma, con tanto di gossip legati ai nuovi amori, non c’entrano assolutamente nulla.

La conduttrice di Tu sì que vales, si sa, è la regina incontrastata della cronaca rosa e spesso e volentieri viene costantemente seguita dai paparazzi. I rapporti con loro non sono sempre stati dei migliori e i litigi con i fotografi sono diventati ormai all’ordine del giorno. Tant’è che spesso Belen si lascia andare a lunghi sfoghi contro di loro, che invece l’accusano di essere una persona ingrata in quanto la loro presenta sarebbe stata indispensabile all’inizio della sua carriera.

Questa volta però le cose sono sfuggite di mano in quanto il suo attuale compagno Antonino Spinalbese, di cui aveva pubblicato la foto del loro primo bacio, ha letteralmente perso la calma lanciando una bottiglia dall’auto su cui era seduto.

Il fidanzato di Belen Rodriguez ha lanciato una bottiglia contro i paparazzi ed il tutto è stato immortalato dal settimanale Nuovo.

Antonino Spinalbese litiga con i paparazzi: Belen Rodriguez sceglie il silenzio

Antonino Spinalbese non è riuscito a gestire la calma ed ha lanciato una bottiglia contro i paparazzi che provavano ad immortalare Belen Rodriguez per rivendere le foto al migliore offerente.

Molto probabilmente il giovane hairstylist ha deciso di fare questo folle gesto per proteggere la sua fidanzata, che di recente ha rotto il silenzio su Barbara d’Urso, che non ha mai nascosto di sentire molto la pressione dei fotografi che non la lascerebbero nemmeno un secondo in pace.

Belen, almeno per il momento, ha scelto di non commentare il folle gesto del suo fidanzato, che avrebbe potuto ferire una delle persone presenti, mantenendo un certo silenzio sulla questione sbilanciandosi soltanto su quella che è la sua vita professionale. La showgirl deciderà di intervenire oppure preferirà mantenere il silenzio su questa triste questione? Staremo a vedere.

Tralasciando le polemiche, la vita di Belen Rodriguez dopo Stefano De Martino, che ha fatto sognare i fan su Instagram, sembra procedere a gonfie vele. La conduttrice di Tu sì que vales ha appena annunciato sui social di essere pronta a lanciare una collaborazione per quanto riguarda il mondo del make up con Diego Della Palma. Un nuovo progetto in cui, come al suo solito, ci ha messo il cuore e che vede per la prima volta al centro dell’attenzione i suoi fedeli sostenitori.