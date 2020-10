Belen Rodriguez, da infarto su Instagram: jeans, senza reggiseno e schiena nuda, una bellezza mozzafiato, foto.

Belen Rodriguez bellezza mozzafiato su Instagram. Jeans larghi sulle gambe e che esaltano il lato B, schiena nuda e senza reggiseno e i capelli sciolti che le cadono sulle spalle. Con la foto che vedete qui in alto, la showgirl argentina fa impazzire tutti i suoi followers che definiscono la foto “estramente sexy e sensuale”. Intenta a cambiarsi, la showgirl si lascia immortalare in una foto in bianco e nero che sta incantando tutti i fans.

Chi sarà l’autore della foto che, in poco tempo, ha conquistato 50mila like? Belen non rende nota l’identità del fotografo, ma i fans puntano tutto su Antonio Spinalbese, l’hair stylist che ha conquistato il cuore della showgirl argentina dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez in stazione con stivali e cappotto: posa da diva per la showgirl

Anche per viaggiare, Belen Rodriguez non rinuncia al suo stile. Dopo aver incantato tutti con un body total black, per raggiungere Roma, probabilmente per Tu sì que vales 2020, la showgirl ha scelto d’indossare un cappotto e degli stivali lasciandosi immortalare in stazione in una posa da diva molto sensuale. Con i capelli raccolti in una coda, la showgirl è sempre più bella e con l’arrivo dei primi freddi ha cominciato a tirare fuori dall’armadio i primi vestiti autunnali.

In stazione, Belen è stata immortalata in una serie di foto mentre cammina e mentre aspetta l’arrivo del treno. Scatti che sono stati tutti pubblicati dalla showgirl argentina su Instagram ricevendo like e complimenti da parte dei fans. Pochi mesi dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, dunque, la showgirl ha ritrovato la serenità grazie alla famiglia, agli amici e al nuovo amore. A confermare di non essere più single è stata lei stessa ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

“Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”, ha detto.

Stefano De Martino, invece, preferisce non parlare della sua vita privata e ha festeggiato il suo 31esimo compleanno in famiglia con i suoi due amori.