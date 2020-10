Chiara Ferragni aspetta una femmina? Lei rompe il silenzio e svela tutto

Il secondo figlio di Fedez e Chiara Ferragni sarà un maschio o femmina? Il settimanale Oggi lo svela in anteprima, ma lei li sbugiarda.

Chiara Ferragni e Fedez da qualche giorno hanno annunciato di aspettare il secondo figlio e il pubblico della rete, che da tempo li segue, è curioso di sapere se sarà un maschietto, proprio come il piccolo Leone Lucia, o una femminuccia.

La coppia, almeno per il momento, non si è ancora sbilanciata in merito al genere del futuro nascituro, ma gli altri sì. Il settimanale Oggi, infatti, ha rivelato che i Ferragnez, che hanno pubblicato il video della loro reazione alla scoperta della gravidanza, sarebbero in attesa di una femmina.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una certa gioia da parte dei fan della coppia che da tempo aspettavano una notizia del genere, visto che amerebbero vedere una Baby Chiara nella loro famiglia. Peccato che le cose non starebbero così, in quanto l’influencer ha smentito tutto su Instagram.

Chiara Ferragni ha smentito di aspettare una femmina e non le ha di certo mandate a dire al settimanale che ha annunciato il tutto in rete.

Chiara Ferragni sbugiarda il settimanale Oggi: “Non l’ho mai confermato”

Chiara Ferragni ha smentito che lei e Fedez siano in dolce attesa di una bambina, senza confermare però che il loro secondogenito sia un maschio, ma ci hanno tenuto a chiarire che quanto annunciato dal settimanale non corrisponde assolutamente alla verità dei fatti.

“Ma questi settimanali che confermano cose che io e Fedez non abbiamo mai confermato?” ha chiesto in maniera retorica l’influencer, che aveva già anticipato di essere incinta attraverso un indizio lasciato sul web, smentendo categoricamente quanto ufficializzato dal settimanale Oggi qualche ora fa.

I Ferragnez, almeno per il momento, non si sa se aspettano un maschietto, dunque, o se oppure hanno deciso di non scoprire anche il genere del piccolo che tra qualche mese invaderà le loro vite. Per saperlo, dunque, non ci resta che attendere che siano loro stessi a confermarlo attraverso i loro profili social e non attraverso voci di corridoio.

Chiara Ferragni e Fedez, di recente tra l’altro è stato rivelato quanto guadagnano con i social, come anticipato, saranno loro stessi ad avviare i fan sui social sulle novità riguardanti il loro secondogenito e non lo faranno di certo attraverso indiscrezioni rilasciate da fonti a loro vicine ai settimanali. Tutto sarà svelato a tempo debito.