Vi siete mai chiesti quanto guadagnano per ogni singolo post su Instagram Chiara Ferragni, Gianluca Vacchi o ad altri volti noti come influencer? Ecco una Top Five.

Fare l’influencer per qualcuno è un vero e proprio lavoro. Ci si dedica con passione ed inventiva, impiegando tempo e fatica, ma quanto è redditizio questo lavoro?

“Hopper HQ” ha pubblicato al sua “Instagram Rich List” dei post Instagram più pagati del 2020. Ecco cosa abbiamo scoperto sui guadagni per post di un influencer del calibro di Chiara Ferragni.

Quanto guadagnano gli influencer?

Influencer è un termine recente, nato per descrivere l’abilità di chi è riuscito a cavalcare l’onda dei social network e utilizzarli per ottenere una fonte di guadagno.

Come si fa a guadagnare attraverso i social? Molto semplice a dirsi, bisogna diventare famosi in rete. Una volta i personaggi diventavano noti grazie a riviste e tv oggi chiunque potrebbe diventare un volto noto e godere degli introiti di questo super lavoro a patto che possegga l'”abilità di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di utenti e, in particolare, di potenziali consumatori”, come da definizione Treccani.



Influenzare le scelte degli altri è un’abilità che rientra in una redditizia strategia di Marketing. Una figura paragonabile al buon vecchio testimonial pubblicitario che si è evoluta nel tempo riuscendo ad imporsi come opinion leader.

In pratica come si svolge il lavoro di un influencer?

L’Influencer deve usare le sue doti carismatiche, il suo fascino e la sua competenza di settore a favore della persuasione dei suoi seguaci, i followers. Dovrà utilizzare queste doti per diffondere dei messaggi promozionali e convincere i followers a comprare prodotti di brand specifici, in cambio l’azienda di appartenenza del marchio provvederà a dare una lauda ricompensa all’influencer.

Praticamente si viene ricompensati per essere riusciti a stabilire una sorta di potere di persuasione con i propri follower.

Per radunare una cerchia di follower l’influencer può sfruttare la tecnologia e la popolarità dei social network come Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest… e così via. Dovrà però lavorare costantemente per mantenere alta o amplificare la sua reputazione di esperto, sul web.

I settori di applicazione sono molteplici e spaziano da moda a viaggi a fitness, cucina, l’importare è diventare un personaggio di riferimento di quel settore ed ottenere che il proprio nome sia collegato a quel settore. Se vi dico il nome Chiara Ferragni, non lo collogate alla moda?

Per diffondere i propri messaggi gli influencer possono pubblicare post, fare video, scrivere dei blog, o combinare un pò di tutto, ma devono farlo con regolarità per non perdere la loro fetta di mercato virtuale. Ed è così che un influener può essere: blogger, videomaker, fotografo, YouTubers, Instagrammers, parole che recentemente avrete modo di sentire più volte.

Gli influencer dovrebbero anche interagire con i follower. I social media offrono la possibilità di azzerare le distanze e di scambiarsi consigli, idee e contenuti in tempo reale sui vari argomenti.

Chi è riuscito in questo arduo compito quanto guadagna?

Quanti soldi entrano nelle tasche di una influencer del calibro di Chiara Ferragni per ogni post pubblicato su Instagram? Molto più di quello che immaginate. L’agenzia inglese Hopper HQ ha reso nota la “Instagram Rich List” del 2020. Questa lista contiene i nomi degli influencer più noti a livello mondiale. Tra i nomi noti all’estero emergono per ordine di notorietà:

Dwayne “The Rock” Johnson , costo per un post su Instagram 900.000 euro

, costo per un post su Instagram Kylie Jenner, costo per un post su Instagram 873.000 euro

costo per un post su Instagram Cristiano Ronaldo, costo per un post su Instagram 788.000

Tra i nomi italiani più influenti della medesima lista, sempre in ordine di popolarità, emerge questa top five: